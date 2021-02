Concorso Agenzia Entrate, bando 1243 funzionari amministrativo-tributari in arrivo: la conferma nel piano delle performance

In arrivo il Concorso Agenzia Entrate per 1243 Funzionari Amministrativo-Tributari. Nel Piano delle performance 2021-2023 sono state indicate le coperture finanziarie che, di fatto, autorizzano l’Agenzia a bandire la procedura concorsuale.

Il bando è atteso tra alcune settimane. Vediamo assieme quali sono le novità.

Pensionamenti Agenzia Entrate 2021/2023

Pubblicato il Piano della performance 2021/2023, il documento che mette in evidenza gli indirizzi strategici e operativi, gli obiettivi e gli indicatori di performance organizzativa e individuale dell’Agenzia.

Uno spazio importante è dato alle capacità assunzionali: l’Agenzia infatti fornisce alcuni dati sulle previsioni di pensionamento e sulle necessità di personale nel triennio.

“Negli ultimi anni il numero delle uscite (a lungo stabile intorno a 1.000 unità all’anno) è andato via via aumentando, a causa dell’elevata età media del personale” – spiega l’Agenzia – “Anche il 2021, ultimo anno della cosiddetta “quota 100”, sarà caratterizzato da un numero importante di uscite determinando una diminuzione della consistenza del personale che sarà solo parzialmente compensata dal piano di assunzioni previsto nel prossimo triennio”.

Le cessazioni al termine del triennio saranno 5.267 e rispettivamente:

2.226 nel 2021;

1.560 nel 2022;

1.481 nel 2023.

Concorsi Agenzia Entrate 2021: le nuove assunzioni

Confermata la Programmazione triennale 2020-2022 (qui l’approfondimento), approvata con la delibera n.28 lo scorso anno, che ha reso nota l’assunzione di 4.113 unità tra:

dirigenti dal 7° corso-concorso SNA (44 unità assunte a luglio 2020);

(44 unità assunte a luglio 2020); 335 dirigenti con procedure selettive già avviate;

con procedure selettive già avviate; 531 funzionari con procedure selettive già avviate;

con procedure selettive già avviate; 3.082 funzionari e assistenti con procedure selettive da avviate;

con procedure selettive da avviate; 120 assunzioni di personale appartenente alle categorie protette.

Solo alcune di queste procedure sono rivolte agli esterni.

Sono due le procedure in corso per il reclutamento di 160 dirigenti. Nel 2021 è prevista anche la conclusione delle prove orali del concorso 175 posti (avviato nel 2010) con immissione a fine anno.

Alle assunzioni si aggiungono 700 passaggi dalla seconda alla terza area.

La Programmazione del fabbisogno di personale 2020-2022 prevede l’assunzione di 510 tirocinanti dell’area tributaria a febbraio 2021. Con uno scorrimento ulteriore della graduatoria potrebbero essere assunte ulteriori 25 funzionari.

E siamo giunti al punto: “Nel 2021 verranno avviate le procedure concorsuali per l’assunzione di 1.243 funzionari. Il tirocinio, a cui parteciperanno 1.616 tirocinanti, si svolgerà nel corso dell’anno e si prevede l’assunzione tra settembre e dicembre 2021. La durata del tirocinio per 1.560 tirocinanti sarà pari a 6 mesi; per i restanti tirocinanti, 3

mesi”.

Considerate le tempistiche, il bando per 1.243 funzionari dovrebbe uscire tra poche settimane. Per partecipare è necessaria una laurea triennale, un diploma quadriennale o titoli equipollenti in Scienze Politiche, Economia e Commercio o Giurisprudenza.

Ne parliamo con Giuseppe Cotruvo mercoledì 3 febbraio alle 10.







