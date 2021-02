Concorso Infermieri Biella, prova scritta a marzo: come funziona e convocazioni

Pubblicate le date delle prove scritte del Concorso Infermieri Biella: si terranno dal 15 al 23 marzo 2021 presso il Biella Forum di via Buscaglione n.2. L’emergenza sanitaria aveva portato a una serie di rinvii delle comunicazioni, ora riprese per dare il via alla selezione.

Ricordiamo che il concorso è stato indetto in esecuzione della determinazione dirigenziale n. 759 del 18 Luglio 2019, con verifica di titoli ed esami, e finalizzato alla copertura di 38 posti di Collaboratore Professionale Sanitario – Infermiere, categoria D, all’Azienda Sanitaria Locale BI di Biella. Il bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 76 del 24 Settembre 2019.

Concorso Infermieri Biella: requisiti

Per partecipare ai Concorsi pubblici occorre essere in possesso di requisiti generali e di requisiti specifici, necessari allo svolgimento delle mansioni relative alla posizione ricoperta.

In particolare, nella procedura per 38 Infermieri Asl Biella:

cittadinanza italiana , cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o cittadinanza in Paesi Terzi per soggetti titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria;

, cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea o cittadinanza in Paesi Terzi per soggetti titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo, dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria; idoneità fisica alla mansione ;

; non essere esclusi dall’ elettorato attivo ;

; non essere stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per aver prodotto documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

Laurea in Infermieristica o titolo equipollente ai sensi del Decreto Ministeriale Sanità 27/07/2000;

o titolo equipollente ai sensi del Decreto Ministeriale Sanità 27/07/2000; Iscrizione all’Ordine Professionale.

Bando 38 Infermieri Biella

Concorso Infermieri Biella: invio domanda

Le domande di partecipazione, redatte in carta semplice, devono pervenire all’Ufficio Protocollo in busta chiusa entro il 24 Ottobre 2019.

Le modalità ammesse sono:

raccomandata con ricevuta di ritorno;

consegna a mano all’Ufficio protocollo, negli orari indicati nel bando;

invio mail con PEC all’indirizzo ufficio.protocollo@cert.aslbi.piemonte.it

Concorso Infermieri Biella: prove di selezione

La procedura di selezione è così definita:

prova preselettiva , eventualmente attivata con un elevato numero di domande;

, eventualmente attivata con un elevato numero di domande; prova scritta , sugli argomenti legati alle competenze del profilo:

– scienze infermieristiche generali, cliniche, organizzative, assistenziali;

– prove logico-matematiche;

– farmacologia clinica;

– normativa sanitaria;

– anatomia, patologia, fisiologia;

, sugli argomenti legati alle competenze del profilo: – scienze infermieristiche generali, cliniche, organizzative, assistenziali; – prove logico-matematiche; – farmacologia clinica; – normativa sanitaria; – anatomia, patologia, fisiologia; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche, predisposizione di atti connessi alla

qualifica o simulazione di situazioni cliniche;

, esecuzione di tecniche specifiche, predisposizione di atti connessi alla qualifica o simulazione di situazioni cliniche; prova orale, discussione o analisi di un caso clinico oltre che un accertamento delle competenze informatiche e di lingua inglese/francese (a seconda della lingua straniera selezionata per la procedura).

Calendario prova scritta concorso Infermieri Biella

La prova scritta consiste in 30 quesiti a risposta multipla sulle materie a bando. I candidati devono presentarsi secondo il seguente ordine di convocazione:

15 marzo 2021 – ore 9,30 – convoca candidati da Abagnale a Bouih;

15 marzo 2021 – ore 14,00 – convoca candidati da Bove a Ciuni;

16 marzo 2021 – ore 9,00 – convoca candidati da Clari a Di Spirito;

16 marzo 2021 – ore 14,00 – convoca candidati da Di Stefano a Giavarini;

17 marzo 2021 – ore 9,00 – convoca candidati da Gibellieri a Magrini;

22 marzo 2021 – ore 9,30 – convoca candidati da Maietta a Neghina;

22 marzo 2021 – ore 14,00 – convoca candidati da Negro a Rabito;

23 marzo 2021 – ore 9,00 – convoca candidati da Racioppi a Sorrentino;

23 marzo 2021 – ore 14,00 – convoca candidati da Spacca a Zuppardo.

L’esame sarà superato con una votazione di almeno 21/30.

L’elenco dei candidati ammessi alla prova pratica verrà pubblicato dal 15 aprile 2021.

Le risorse disponibili per la preparazione sono:

