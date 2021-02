Concorso Dirigente medico Azienda Zero Padova: 141 posti a tempo indeterminato. Requisiti e prove

Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 4 del 15 gennaio 2021, è indetto un concorso pubblico, per titoli ed esami, per la copertura di 141 posti a tempo pieno e indeterminato da Dirigente medico, disciplina di anestesia e rianimazione, area della medicina diagnostica e dei servizi, ruolo sanitario.

Il concorso, gestito unitariamente dall’Azienda Zero di Padova, fa riferimento a diverse aziende sanitarie venete, di seguito elencate con il rispettivo fabbisogno:

Azienda ULSS n. 2 Marca Trevigiana – 21 posti ;

; Azienda ULSS n. 3 Serenissima – 37 posti ;

; Azienda ULSS n. 4 Veneto Orientale – 18 posti ;

; Azienda ULSS n. 5 Polesana – 12 posti ;

; Azienda ULSS n. 6 Euganea – 8 posti ;

; Azienda ULSS n. 7 Pedemontana – 16 posti ;

; Azienda ULSS n. 8 Berica – 2 posti ;

; Azienda ULSS n. 9 Scaligera – 9 posti ;

; Azienda Ospedale-Università Padova – 2 posti ;

; Azienda ospedaliera universitaria integrata di Verona – 5 posti ;

; Istituto oncologico Veneto IRCCS – 11 posti.

Si specifica che, eccezion fatta per l’ULSS n. 2 Marca Trevigiana, i concorsi per le altre aziende sono subordinate all’esito negativo della procedura di esubero. Per questo motivo, chi intendesse partecipare al concorso per le altre aziende è tenuto a inserire l’Azienda Marca Trevigiana come seconda opzione.

Vediamo nel dettaglio i requisiti per partecipare al concorso, come presentare domanda e quali saranno le prove.

Concorso Dirigente medico Azienda Zero Padova: requisiti

Per poter partecipare alla selezione è necessario il possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti o cittadinanza di uno dei Paesi dell’Unione Europea;

idoneità, piena ed incondizionata, alle mansioni specifiche del profilo professionale.

età inferiore a quella prevista dall’ordinamento vigente per il collocamento a riposo d’ufficio.

Sono altresì richiesti i seguenti requisiti specifici:

Laurea in Medicina e Chirurgia ;

; Specializzazione nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, ovvero, in alternativa

nella disciplina oggetto del concorso o equipollente ovvero specializzazione in disciplina affine, ovvero, in alternativa Regolare iscrizione al corso di formazione specialistica , a partire dal terzo anno.

, a partire dal terzo anno. Iscrizione all’Albo dell’Ordine dei medici-chirurghi.

Concorso Dirigente medico Azienda Zero Padova: domanda

La domanda di partecipazione può essere inoltrata esclusivamente online previa registrazione al portale concorsi dell’Azienda Zero Padova. Ricordiamo che per partecipare è necessario il pagamento di un contributo di 15 euro per coprire le spese concorsuali da effettuarsi tramite bonifico. Il termine ultimo per presentare domanda è il 14 febbraio 2021 alle 24.00.

La procedura per la compilazione della domanda è la seguente:

Selezione del concorso al quale si intende partecipare dall’elenco dei concorsi disponibili nella sezione Concorsi in alto a sinistra della pagina;

in alto a sinistra della pagina; Compilazione scheda anagrafica;

Compilazione delle schede successive;

Conferma dei dati inseriti attraverso il pulsante “ Conferma e invio “;

“; Conferma della domanda attraverso il pulsante “ Conferma iscrizione “;

“; Stampa della domanda e successiva firma del documento;

Caricamento della domanda firmata ;

; Completamento iscrizione tramite il pulsante “Invia l’iscrizione”.

I documenti da allegare alla domanda sono i seguenti:

documenti necessari ad attestare il possesso dei requisiti di partecipazione;

eventuali titoli per la valutazione;

documentazione attestante lo stato di invalidità superiore all’80% nel caso in cui si dovesse richiedere tempo in più per le prove concorsuali;

eventuali pubblicazioni ;

; documentazione attestante il riconoscimento dei titoli di studio conseguiti all’estero, o servizi svolti all’estero;

la ricevuta di pagamento del contributo da 15 euro.

Per maggiori informazioni è possibile consultare il bando e il manuale di istruzioni per il portale concorsi.

Concorso Dirigente medico Azienda Zero Padova: valutazione titoli e punteggio prove

La Commissione esaminatrice ha a disposizione un totale di 100 punti così divisi:

20 punti per la valutazione dei titoli;

80 punti per le prove.

Per quanto riguarda la valutazione dei titoli, saranno considerati:

titoli di carriera – 10 punti;

titoli accademici e di studio – 3 punti;

pubblicazioni e titoli scientifici – 3 punti;

curriculum formativo e professionale – 4 punti;

Concorso Dirigente medico Azienda Zero Padova: le prove

Le prove d’esame saranno tre, con la seguente ripartizione di punti:

prova scritta – 30 punti;

prova pratica – 30 punti;

prova orale – 20 punti;

La prova scritta consisterà in una relazione su un caso clinico simulato o su argomenti inerenti alla disciplina messa a concorso o in alternativa nella soluzione di una serie di quesiti a risposta sintetica inerenti alla disciplina stessa.

La prova pratica verterà su tecniche e manualità peculiari della disciplina messa a concorso. Questa dovrà comunque essere anche illustrata schematicamente per iscritto.

La prova orale riguarderà, oltre che le materie inerenti alla disciplina a concorso nonché sui compiti connessi alla funzione da dirigente medico, la conoscenza della lingua inglese e la conoscenza dell’uso di apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Le prove scritta e pratica si intendono superate con un punteggio di 21/30, la prova orale con un punteggio di 14/20. Seguiranno altri aggiornamenti alla pubblicazione del calendario delle prove.







