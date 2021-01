Covid: mappa delle Regioni che potrebbero cambiare colore da domenica 31 gennaio

Altro venerdì cruciale quello del 29 gennaio, perchè è in arrivo il consueto monitoraggio Iss-Cts, che potrebbe far cambiare colore ad alcune Regioni italiane a partire da domenica 31 gennaio 2021.

Da domenica 24 gennaio sono in tutto 14 le Regioni italiane in fascia arancione. Ma un nuovo scenario potrebbe modificare le restrizioni in diverse zone del Paese: 3 Regioni potrebbero passare al giallo, nessuna Regione potrebbe essere collocata in rosso, o forse rischia l’Umbria, mentre 3 Regioni potrebbero restare arancioni. Resta da capire se l’ambita zona bianca spetterà a qualcuna o se è ancora troppo presto per cantare vittoria fuori dal mondo dei divieti.

I dati virano verso un lieve miglioramento, con una circolazione dei contagi covid ridotta, dopo le misure prese durante natalizio. La settimana che verrà presa in considerazione venerdì dalla Cabina di regia è quella dal 18 al 24 gennaio, dove il calo nazionale dei contagi potrebbe appunto portare a un allentamento delle misure.

In base alle norme attuali, stabilite con i vari Dpcm, non si può migrare dalla zona rossa alla arancione o dalla arancione alla gialla prima di due settimane. Le Regioni quindi devono restare nella zona assegnata per almeno due settimane.

Vediamo quali Regioni potrebbero cambiare colore già da domenica 31 gennaio.

Regioni in zona bianca dal 31 gennaio

Innanzitutto partiamo col dire che nessuna regione possiede purtroppo i requisiti per migrare alla zona bianca. Per ambire a questo candido colore bisogna avere un Rt inferiore a 1 e un’incidenza settimanale della malattia inferiore a 50 casi per 100mila abitanti nella settimana.

Nessuna restrizione vale in questa zona franca. Ogni attività può riaprire senza alcuna limitazione. Ma il Paese sembra ancora un po’ lontano da questo obiettivo. Quindi, nella geografia dei nuovi colori dal 31 gennaio non è prevista alcuna Regione di colore bianco.

Regioni in zona gialla dal 31 gennaio

Nella nuova mappa dei colori il primo cambiamento riguarderebbe 3 Regioni che potrebbero migrare al colore giallo da domenica 31 gennaio. Si tratta di:

Veneto,

Emilia-Romagna,

Liguria,

Calabria.

Queste si aggiungerebbero alle attuali Regioni gialle: Campania, Basilicata, Molise, Toscana e la Provincia autonoma di Trento.

Regioni in zona arancione dal 31 gennaio

A rischio permanenza nella zona arancione invece ci sono:

Lombardia,

Lazio e

Piemonte

Delle attuali arancioni che sono: Abruzzo, Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Veneto, Piemonte, Puglia, Sardegna, Umbria, Valle d’Aosta (tra queste anche quelle che passerebbero al giallo).

Potrebbe invece passare dal rosso all’arancione:

Sicilia

Regioni in zona rossa dal 31 gennaio

In base al miglioramento dei dati e all’abbassamento dei contagi potrebbero esserci belle notizie a riguardo. Potrebbe sparire (almeno temporanemante) il colore rosso. Altro scenario invece potrebbe veder slittare alla zona rossa l’Umbria, dato che il valore dell’Rt sfiora 1.

Attualmente sono rosse: Sicilia e provincia autonoma di Bolzano.

(notizia in aggiornamento)







