Bollo auto 2021: esenzioni, sconti, riduzione Cashback, scadenze

Tra le spese annuali che occorre sostenere per il mantenimento della propria automobile figura quella del Bollo auto 2021, la tassa automobilistica che dal 1999 è di competenza delle regioni e province autonome.

Per il 2021 sono previste alcune novità, una su tutte l’inserimento del pagamento del bollo tra gli acquisti che danno diritto al Cashback, con la possibilità quindi di ricevere uno rimborso del 10% che si traduce in un discreto sconto per l’automobilista.

Vediamo adesso le altre novità per il pagamento di quest’anno del bollo auto, le principali scadenze e alcune esenzioni possibili per i cittadini di alcune regioni.

Bollo auto 2021: come calcolare l’importo

Per calcolare l’importo del bollo auto occorre tenere in considerazione due valori:

la potenza del veicolo espressa in Kilowatt (KW);

la classe ambientale del veicolo (Euro 0,1,2,3,4,5,6).

Ogni classe ambientale prevede un certo prezzo per Kw, che varia a seconda della potenza totale del veicolo. In particolare, vi sono due tariffe per ogni classe ambientale a seconda che il veicolo superi o meno i 100 Kw di potenza. Nella tabella che segue ecco un riepilogo delle tariffe.

Classe ambientale €/Kw per potenza entro i 100 Kw €/Kw per potenza oltre i 100 Kw Euro 0 3,00 4,50 Euro 1 2,90 4,35 Euro 2 2,80 4,20 Euro 3 2,70 4,05 Euro 4, 5, 6 2,58 3,87

Per calcolare l’importo della tassa occorre quindi moltiplicare il numero di Kw del veicolo per l’importo in base alla potenza e alla classe ambientale della vettura. Per le autovetture e gli autoveicoli trasporto promiscuo con potenza superiore ai 100 KW, il calcolo va effettuato aggiungendo all’importo base moltiplicato per 100 KW, i singoli KW eccedenti i 100 moltiplicati per la tassa maggiorata.

In alternativa, l’Aci mette a disposizione un servizio online apposito in cui è necessario indicare solamente la targa del proprio veicolo per conoscere l’importo e sapere se i pagamenti precedenti sono stati effettuati.

Bollo auto 2021: esenzioni e sconti

Alcuni tipi di veicoli sono esclusi dal pagamento del bollo, ci sono alcune esclusioni che interessano l’intero territorio italiano mentre altre riguardano solo regioni specifiche. Vediamo insieme quali vetture sono esenti:

veicoli appartenenti a persone disabili che rientrano nei requisiti previsti dalla Legge 104/1992;

che rientrano nei requisiti previsti dalla Legge 104/1992; veicoli appartenenti a organizzazioni senza scopo di lucro;

auto storiche ultratrentennali ;

; veicoli elettrici (per i primi cinque anni dall’immatricolazione);

(per i primi cinque anni dall’immatricolazione); veicoli a basso impatto ambientale (solo se previsto dalla propria regione).

Discrezionalmente per ogni regione possono essere inoltre previste della agevolazioni per il pagamento del bollo per quanto riguarda veicoli ibridi o di classe ambientale più elevata.

Prevista inoltre una riduzione del 50% del bollo per i veicoli storici ultraventennali.

A discrezione di ogni regione è inoltre la sospensione del pagamento del bollo per l’emergenza legata alla pandemia da Sars-Cov-2, invitiamo per questo a controllare le disposizioni in materia per la propria regione.

Bollo auto 2021: come e dove pagarlo

È possibile pagare il bollo auto in modi diversi, sia online che di persona, di seguito ecco un elenco di tutti i modi con cui pagarlo:

uffici postali;

sportelli bancari;

sito aci.it (tranne per i residenti in Friuli Venezia Giulia, Marche, Sardegna, Province autonome di Trento e Bolzano)

PagoPa e app IO ;

; ricevitorie Sisal e Lottomatica;

Home banking ;

; sito poste.it;

siti delle proprie regioni di riferimento;

Satispay ;

; delegazioni ACI.

Bollo auto 2021: rimborso Cashback

Anche il pagamento del bollo rientra tra gli acquisti validi a ricevere il rimborso del 10% del piano Cashback 2021. Pagando presso i negozi fisici con carta o tramite Satispay sarà quindi possibile ottenere un rimborso del 10% sul bollo fino a un massimo di 15 euro.

Bollo auto 2021: scadenze

La scadenza per il pagamento del bollo non è unitaria ma varia a seconda della data di immatricolazione del veicolo. Di norma, la scadenza è prevista il mese successivo a quello dell’immatricolazione. Per esempio, se un veicolo è stato immatricolato a gennaio, la scadenza sarà prevista per la fine di febbraio. Di seguito ecco le scadenze per il 2021:

scadenza dicembre 2020: pagamento dall’1 al 31 gennaio 2021;

scadenza gennaio 2021: pagamento dall’1 al 28 febbraio 2021;

scadenza febbraio 2021: pagamento dall’1 al 31 marzo 2021;

scadenza marzo 2021: pagamento dall’1 al 30 aprile 2021;

scadenza aprile 2021: pagamento dall’1 al 31 maggio 2021;

scadenza maggio 2021: pagamento dall’1 giugno al 30 giugno 2021;

scadenza giugno 2021: pagamento dall’1 al 31 luglio 2021;

scadenza luglio 2021: pagamento dall’1 al 31 agosto 2021;

scadenza agosto 2021: pagamento dall’1 al 30 settembre 2021;

scadenza settembre 2021: pagamento dall’1 al 31 ottobre 2021;

scadenza ottobre 2021: pagamento dall’1 al 30 novembre 2021;

scadenza novembre 2021: pagamento dall’1 al 31 dicembre 2021;

scadenza dicembre 2021: pagamento dall’1 al 31 gennaio 2022.

In seguito all’emergenza sanitaria è stato previsto il differimento di tutte le scadenze anche per quanto riguarda il pagamento del bollo auto, inizialmente fino al 31 dicembre 2020, ulteriormente differito al 31 gennaio 2021 dal Decreto-Legge 15 gennaio 2021, n. 3. Per questo motivo, il termine ultimo per poter pagare il bollo con scadenza entro il 31 dicembre 2020 è il 28 febbraio 2021. La regione Emilia-Romagna ha inoltre spostato questo termine fino al 31 marzo 2021. Non sono attualmente previste differimenti alle scadenze del 2021.







