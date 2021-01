Acquisto casa con Superbonus 110%: a chi posso cedere il mio credito d’imposta?

Buongiorno, sono in fase di negoziazione per l’acquisto di una casa in costruzione, su progetto. Il costruttore ha confermato che l’immobile risponde ai requisiti per ottenere il superbonus 110% e mi ha detto che acquistandola posso usufruire di un credito d’imposta di 105 mila euro. Ho fatto i conti e in base alla mia Irpef non riuscirò mai a scaricare quella cifra in 5 anni. Vorrei gentilmente chiedervi se posso cedere questo credito per avere in mano la liquidità per l’acquisto di questa casa e a chi posso cedere questo credito d’imposta di 105 mila euro. Grazie per l’attenzione. M.G.

RISPOSTA

Gentile Lettore,

come le ha già confermato il costruttore con cui sta negoziando l’acquisto dell’immobile, lei può ottenere il credito d’imposta relativo al superbonus e non solo. Le sottolineamo che superbonus 110 e sisma bonus sono cumulabili (nel caso ovviamente l’immobile risponda ai requisiti per entrambe le agevolazioni fiscali). Se il suo costruttore ha attestato tutto nel progetto depositato in fase di avvio lavori, lei potrà usufruire di queste agevolazioni.

Dovrà poi decidere cosa fare del suo credito d’imposta di 105 mila euro. Lei può scegliere:

la fruizione diretta in dichiarazione dei redditi, ripartendo la detrazione spettante in 5 o 10 (a seconda del bonus) rate annuali di pari importo;

in dichiarazione dei redditi, ripartendo la detrazione spettante in 5 o 10 (a seconda del bonus) rate annuali di pari importo; lo sconto in fattura , in questo caso la detrazione viene anticipata dal fornitore dei beni e servizi relativi agli interventi agevolati, applicando sul corrispettivo dovuto per i lavori, uno sconto pari (al massimo) al corrispettivo stesso. Il fornitore recupera l’importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario;

, in questo caso la detrazione viene anticipata dal fornitore dei beni e servizi relativi agli interventi agevolati, applicando sul corrispettivo dovuto per i lavori, uno sconto pari (al massimo) al corrispettivo stesso. Il fornitore recupera l’importo corrispondente allo sconto in fattura sotto forma di credito d’imposta pari alla detrazione originariamente spettante al beneficiario; la cessione del credito d’imposta, con cui la detrazione si trasferisce ad altri soggetti, a libera scelta, comprese banche e ad altri intermediari finanziari.

A quanto pare lei ha deciso di optare per quest’ultima possibilità. Le confermiamo che lo può fare. Il credito d’imposta può essere ceduto ad altri soggetti. In particolare, come previsto dall’articolo 121 del decreto legge n. 34/2020, la cessione del credito d’imposta (…) è consentita nei confronti di “altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”, senza che sia necessario verificare il collegamento con il rapporto che ha dato origine alla detrazione.

In pratica lei può cedere i suoi 105 mila euro di credito (secondo le percentuali concesse da ogni istituto):

ai fornitori di beni o servizi necessari alla realizzazione dell’intervento,

necessari alla realizzazione dell’intervento, a terzi , come ad esempio società, professionisti, società, altri enti,

, come ad esempio società, professionisti, società, altri enti, a istituti di credito o altri intermediatori finanziari.

Può ad esempio cedere il suo credito:

a una banca che la finanzia per il mutuo

a una banca presso cui apre semplicemente un conto,

al costruttore dell’immobile,

al progettista,

a una qualunque società coinvolta nei lavori oppure no.

Questi ultimi poi potranno a loro volta utilizzare il credito d’imposta direttamente o ccederlo a loro volta. La cessione deve esser comunicata dal beneficiario della detrazione direttamente online tramite il sito dell’Agenzia delle entrate oppure rivolgendosi a CAF o professionisti abilitati.

Tra le banche che hanno attualmente hanno aperto alla possibilità offerta dal Superbonus 110%: tra Banca Carige, Unicredit e Intesa Sanpaolo, Bper, FinecoBank. Ma non solo.

Cordiali saluti.

Per approfondire:

