Concorso Infermieri Asl Napoli 3 Sud, 120 posti: requisiti, domanda e prove

L’Asl Napoli 3 Sud di Torre del Greco ha indetto un nuovo concorso pubblico che prevede la copertura di 120 posti di CPS Infermiere in categoria D a tempo indeterminato. Il concorso stabilisce una riserva del 30 per cento del totale dei posti disponibili per i volontari delle Forze armate congedati senza demerito dalle ferme contratte.

Ecco quali sono i requisiti richiesti per poter accedere al concorso, i termini per la presentazione della domanda e le prove cui i candidati saranno sottoposti.

Concorso Infermieri Asl Napoli 3 Sud: i requisiti

Per poter partecipare al concorso per l’assunzione di 120 infermieri presso l’Asl Napoli 3 Sud, i soggetti interessati devono essere in possesso dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana , salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno dei Paesi Europei;

, salvo le equiparazioni stabilite dalle leggi vigenti, o di uno dei Paesi Europei; idoneità fisica all’impiego;

all’impiego; laurea in Scienze Infermieristiche (L/SNT), Diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti;

(L/SNT), Diploma universitario di Infermiere o titoli equipollenti; iscrizione all’Albo professionale (i candidati che al momento della presentazione della domanda sono in attesa del riconoscimento dell’iscrizione all’Albo, saranno ammessi al concorso con riserva);

Il bando di concorso sottolinea invece che non possono accedere all’impiego gli esclusi dall’elettorato attivo e coloro che sono stati dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Come diventare infermiere

Concorso Infermieri Asl Napoli 3 Sud: presentazione della domanda

Le domande devono essere presentate, in modalità telematica, entro e non oltre l’11 febbraio 2021, previa registrazione al portale:

collegarsi a questo sito internet;

accedere alla pagina di registrazione ed inserire i dati richiesti; il candidato riceverà una e-mail contenente le credenziali provvisorie (username e password);

collegarsi al link indicato nella e-mail per modificare la password provvisoria con una definitiva e scelta dall’utente e attendere il reindirizzamento automatico;

ISCRIZIONE ON-LINE AL CONCORSO

Una volta compilati i dati anagrafici, cliccare sulla voce del menu “Concorsi”, poi cliccare sull’icona “Iscriviti” in riferimento al concorso cui si intende partecipare;

compilare la scheda “Anagrafica”;

compilare le successive pagine per poi cliccare su “conferma ed invio”;

prima di abbandonare la pagina, cliccare la funzione “Stampa domanda”.

La compilazione della domanda in maniera incompleta o approssimativa potrà comportare la non valutabilità dei titoli/servizi da parte della Commissione, dunque l’esclusione dal concorso.

Per maggiori informazioni consultare il bando ufficiale.

Concorso Infermieri Asl Napoli 3 Sud: valutazione dei titoli

I punti per la valutazione dei titoli sono ripartiti in questo modo:

15 punti per i titoli di carriera;

4 punti per i titoli accademici e di studio;

4 punti per pubblicazioni e titoli scientifici;

7 punti per curriculum formativo e professionale;

I punteggi per i titoli e le prove d’esame sono 100, suddivisi in:

30 punti per i titoli ;

; 70 punti per le prove d’esame.

Concorso Infermieri Asl Napoli 3 Sud: prove

In caso di presentazione di un numero di domande di aspiranti candidati superiore a 900, la prova scritta sarà preceduta da una prova preselettiva, ovvero una serie di quiz a risposta multipla sugli argomenti della prova scritta, pratica e orale. La valutazione della preselezione non influirà sul punteggio finale.

Le prove d’esame oggetto di valutazione saranno:

prova scritta : risoluzione di quesiti a risposta multipla e/o multipla sulle materie attinenti alla specifica attività professionale;

: risoluzione di quesiti a risposta multipla e/o multipla sulle materie attinenti alla specifica attività professionale; prova pratica: l’accesso a questa prova è subordinato al superamento di quella scritta con un punteggio di almeno 21/30; consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti inerenti l’esercizio della professione, con riferimento particolare alla struttura di assegnazione;

l’accesso a questa prova è subordinato al superamento di quella scritta con un punteggio di almeno 21/30; consiste nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti inerenti l’esercizio della professione, con riferimento particolare alla struttura di assegnazione; prova orale: l’accesso a questa prova è subordinato al superamento di quella pratica con un punteggio di almeno 14/20; consiste in un colloquio sugli argomenti della prova scritta e pratica, elementi di informatica e lingua inglese.

I punti per le prove d’esame sono:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

Le convocazioni alla prova scritta saranno rese note sul sito dell’Asl almeno 15 giorni prima, mentre ai candidati che ottengono l’ammissione alla seconda e alla terza prova verranno rese note almeno 20 giorni prima.

Per la preparazione consigliamo i seguenti volumi:

L'infermiere Marilena Montalti, Cristina Fabbri, 2020, Maggioli Editore 2020, Il manuale, giunto alla X edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti. La prima...



Test dei concorsi per Infermiere Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 5000 quiz a risposta multipla, infatti, sono il frutto di un attento studio degli argomenti più spesso oggetto d’esame e dei quesiti effettivamente somministrati...



(Fonte Gazzetta Ufficiale)







© RIPRODUZIONE RISERVATA