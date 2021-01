Nuovo Piano Assunzionale Regione Puglia: annunciati 754 posti a tempo indeterminato

È stato definito dalla Giunta regionale il nuovo Piano assunzionale della Regione Puglia per il triennio 2020-2022, su proposta dell’assessore regionale al Personale Gianni Stea. A darne notizia la regione stessa in un recente comunicato stampa. Il piano prevede assunzioni per un totale di 1021 posti, suddivisi in:

754 posti a tempo indeterminato per diverse figure ;

; 228 passaggi di livello;

31 collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co).

Nuovo Piano assunzionale Regione Puglia: nuovi concorsi

Sono quindi previsti nuovi concorsi nel 2021 e nel 2022 per coprire i 754 posti definiti dal Piano.

“Questo è un provvedimento – si legge in una nota dell’assessore Stea – reso possibile dalla totale assenza di criticità nel bilancio regionale. Veniamo da un quinquennio dove la Giunta regionale ha esaurito tutte le graduatorie, fornendo così a tanti giovani assunti una certezza lavorativa definitiva. Il nuovo piano assunzionale riguarda unità suddivise nelle varie categorie. Si tratta di numeri importanti poiché provvediamo anche alle ultime stabilizzazioni dei CoCoCo e abbiamo previsto di coprire quasi tutte le uscite per pensionamenti naturali e per ex Legge n. 100. Nel piano non mancano le progressioni verticali per il personale interno”. “Si osservi – aggiunge Stea – che a fronte di una capacità assunzionale per il 2020 pari a euro 22.741.870 euro, la spesa programmata è pari a 21.762.016 euro, con un avanzo pari a 979.853 euro. Inoltre, come detto, è stato rivisitato il piano assunzionale 2021, con ulteriori 360 unità, grazie all’avanzo di bilancio 2020”

Nuovo Piano assunzionale Regione Puglia: requisiti e date

Per quanto riguarda i requisiti per i prossimi concorsi, sarà sicuramente richiesto il possesso di determinati requisiti generali e specifici, questi ultimi variano a seconda delle funzioni che si andranno a ricoprire.

Nel Comunicato stampa, inoltre, si parla di “criterio ad hoc da inserire nei bandi per assumere neolaureati – dove necessario tale titolo di studio – fino a 32 anni con l’obiettivo anche di favorire il rientro dei giovani dall’estero e dalle Regioni del Nord Italia”.

Ancora da definire invece le scadenze e i termini per partecipare ai concorsi, mentre l’assessore assicura che i primi avverranno già a partire da febbraio con l’obiettivo di assumere entro l’estate.

Nuovo Piano assunzionale Regione Puglia: le figure richieste

Nel Comunicato stampa del 25 giugno 2020 vengono elencate le figure professionali da assumere tramite procedure concorsuali, tra cui:

133 unità di categoria C;

143 unità di categoria D;

30 unità di categoria D da stabilizzare mediante apposita procedura concorsuale riservata ex art. 20 comma 2 d. lgs. n. 75/2017

comma 2 d. lgs. n. 75/2017 32 unità dirigenziali (con riserva del 50% al personale interno);

A queste si aggiungeranno altre unità la cui assunzione è prevista per l’anno successivo e il cui numero è ancora da definire.

Altri posti, con scadenza triennale saranno poi recuperati con risorse ministeriali. Si afferma nel comunicato che “Si tratta di personale altamente specialistico per far fronte ad eventuali situazioni emergenziali. Contiamo così di poter assumere risorse umane per una trentina di unità”.

L’Esecutivo ha inoltre dato mandato al dirigente della Sezione Personale ed Organizzazione di predisporre apposita convenzione con il FORMEZ PA – Commissione RIPAM, per la quale è delegato alla sottoscrizione, per lo svolgimento delle procedure concorsuali per l’accesso alle categorie C e D.

Seguiranno aggiornamenti sui bandi, che potranno essere consultati anche sul portale della regione Puglia alla sezione dedicata a concorsi e avvisi.







