Concorso Asp Reggio Calabria, 48 posti per assistente e collaboratore amministrativo: come partecipare, requisiti, prove

Pubblicati nella Gazzetta Ufficiale n. 100 del 29-12-2020 due bandi di Concorso Asp Reggio Calabria volti a coprire complessivamente 48 posti, a tempo pieno e indeterminato, per diverse figure professionali.

In particolare, i bandi riguardano la copertura di:

27 posti di assistente amministrativo, cat. C, di cui 2 posti riservati alle categorie protette ex art. 1 e 18 della Legge 68/99 e s.m.i.;

di assistente amministrativo, cat. C, di cui ex art. 1 e 18 della Legge 68/99 e s.m.i.; 21 posti di collaboratore amministrativo, cat. D ;

Vediamo adesso quali sono i requisiti per partecipare al bando, le scadenze e come si svolgono le prove.

Concorso Asp Reggio Calabria: i requisiti

Per entrambe le selezioni è necessario il possesso dei seguenti requisiti generali:

cittadinanza italiana;

idoneità fisica all’impiego e alla mansione specifica;

godimento di diritti politici;

età non inferiore a 18 anni;

non essere esclusi dall’elettorato attivo;

non essere stati esclusi o destituiti o dispensati da un impiego nella Pubblica amministrazione per aver conseguito l’impiego mediante documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Per quanto riguarda i requisiti specifici, questi variano per ogni figura professionale, riguardano soprattutto il titolo di studio richiesto e sono elencati nei rispettivi bandi, in particolare:

Per il bando da assistente amministrativo i requisiti possono essere consultati qui;

A questo indirizzo invece è possibile consultare i requisiti e il bando da collaboratore amministrativo.

Inoltre, per quanto riguarda i posti riservati alle categorie protette, occorre:

appartenenza alle categorie protette ex art. 1 e 18 della Legge 68/99 e s.m.i.;

iscrizione nello specifico elenco ex art. 8 della Legge 68/99 e s.m.i. presso i Servizi/centri per l’impiego.

Concorso Asp Reggio Calabria: come presentare domanda

La domanda può essere presentata esclusivamente in via telematica attraverso il portale concorsi dell’Asp, selezionando il concorso al quale si intende partecipare. Termine ultimo per presentare domanda è il 28 gennaio 2021 alle ore 24.

Alla domanda va allegata tutta la documentazione necessaria ad attestare il possesso dei requisiti richiesti dai bandi unitamente a un documento di identità in corso di validità e a un indirizzo di Posta Elettronica Certificata funzionante e personale, sulla quale arriveranno tutte le successive comunicazioni.

Concorso Asp Reggio Calabria: preselezione

Per entrambi i bandi, nel caso di un numero di domande pervenute superiore a 1.000, l’Azienda sanitaria provinciale si riserva il diritto di effettuare una prova preselettiva che consisterà in una serie di 30 quiz a risposta multipla sulle materie oggetto d’esame nonché su cultura generale e logica.

Ai candidati verrà attribuito:

1 punto per ogni risposta esatta;

0 punti per ogni risposta non data;

-0,33 punti per ogni risposta errata.

Il punteggio ottenuto non concorre a formare la graduatoria finale ma solo a stabilire chi può procedere alle prove concorsuali. La prova preselettiva si intende superata con un punteggio uguale o superiore a 21/30.

Concorso Asp Reggio Calabria: prove

La commissione assegna un punteggio massimo di 100 punti così divisi:

30 punti per la valutazione dei titoli ;

; 70 punti per le prove d’esame;

Il punteggio delle prove d’esame è inoltre ripartito in:

30 punti per la prova scritta;

20 punti per la prova pratica;

20 punti per la prova orale.

Le materie oggetto delle prove d’esame possono essere consultate nei rispettivi bandi, quello per assistente amministrativo e quello per collaboratore amministrativo.







