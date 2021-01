Concorso Agenti Polizia Penitenziaria, 976 posti: dal 2 febbraio l’avviso sulle prove

Le date e la sede di svolgimento della prova d’esame del Concorso Agenti di Polizia Penitenziaria per 976 posti riservato ai volontari in ferma prefissata (VFP1 e VFP4) saranno indicate nella scheda di sintesi del sito del Ministero dal 2 febbraio 2021.

Leggi l’avviso di rinvio

Il Concorso Ministero Giustizia è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.80 del 13 ottobre 2020. Verranno assunti 732 uomini e 244 donne. I vincitori parteciperanno al corso di formazione e, una volta assegnati a un istituto penitenziario, non potranno cambiare sede prima di 5 anni.

La domanda di partecipazione doveva essere inviata tramite il sito www.giustizia.it entro il 12 novembre 2020. Vediamo tutte le informazioni per accedere al concorso e sulle prove.

Concorso Agenti Polizia Penitenziaria: requisiti di accesso

La partecipazione al Concorso Polizia Penitenziaria è riservata a:

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) in servizio da almeno 6 mesi rispetto alla data di scadenza della domanda;

volontari in ferma prefissata di un anno (VFP1) collocati in congedo al termine della ferma annuale;

volontari in ferma prefissata quadriennale (VFP4) in servizio o in congedo.

I suddetti devono essere in possesso anche dei seguenti requisiti:

cittadinanza italiana ;

; godimento dei diritti civili e politici ;

; età compresa tra i 18 e i 27 anni compiuti , limite elevato fino a 3 anni in relazione al servizio militare prestato;

, limite elevato fino a 3 anni in relazione al servizio militare prestato; diploma di istruzione secondaria di I° grado (scuola media);

(scuola media); possesso delle qualità morali e di condotta previste dall’art. 35, comma 6, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, nonche’ dei requisiti di cui all’art. 5, comma 2, del decreto legislativo 30 ottobre 1992, n. 443;

efficienza fisica e idoneità fisica, psichica e attitudinale al servizio di polizia penitenziaria.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro l’ultimo giorno utile per l’invio delle domande di partecipazione.

Concorso Agenti Polizia Penitenziaria: domanda

La domanda di partecipazione doveva essere trasmessa online compilando il form presente sul sito www.giustizia.it entro il 12 novembre 2020.

Il pdf della domanda che il sistema rilascia deve essere salvato e stampato per consegnarlo il giorno delle prove. In caso di più invii, viene presa in considerazione la richiesta inviata per ultima.

Concorso Agenti Polizia Penitenziaria: prove

Il Concorso Polizia Penitenziaria 2020 è articolato nelle seguenti fasi:

prova scritta ;

; accertamento dell’efficienza fisica ;

; accertamenti psico-fisici ;

; accertamenti attitudinali ;

; valutazione dei titoli.

La prova scritta consiste nella risoluzione a tempo di quesiti a risposta sintetica o multipla su cultura generale e sulle materie della scuola dell’obbligo.

Il 2 febbraio 2021 verrà data comunicazione del calendario prove sul sito del Ministero della Giustizia.

Per la preparazione consigliamo:

