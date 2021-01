Concorsi Comune Trapani, 18 posti per diplomati e laureati: c’è un bando per soli titoli

Il 2021 si è aperto con nuove opportunità a tempo determinato e indeterminato per lavorare negli Enti Locali. Nella Gazzetta Ufficiale n. 1 del 5 gennaio sono stati pubblicati i bandi dei Concorsi Comune Trapani per le seguenti posizioni e numero di posti:

Possono partecipare sia diplomati che laureati. Le domande devono essere inviate entro il 4 febbraio.

Per l’accesso al concorso Istruttore di Polizia è necessario avere:

Il ruolo di Istruttore direttivo area amministrativa, tecnica e contabile richiede invece:

La domanda di partecipazione deve essere consegnata entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione dei bandi in Gazzetta Ufficiale, ovvero il 4 febbraio 2021, con una delle seguenti modalità:

Devono essere allegati:

La selezione per istruttori direttivi consiste esclusivamente nella valutazione dei titoli presentati.

Per il ruolo di Istruttore di Polizia invece sono da affrontare:

