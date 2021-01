Nuove zone arancioni dal 10 gennaio: le 5 Regioni incluse, cosa cambia e novità

Si attendeva con ansia il nuovo monitoraggio Iss-Ministero della salute, per conoscere il destino delle Regioni italiane a partire da metà gennaio. Nuove fasce sono state stabilite. In particolare piombano in zona arancione ben 5 Regioni, il cui indice RT è nuovamente salito. Sono Emilia Romagna, Lombardia, Veneto, Sicilia e Calabria che virano dal giallo all’arancio a partire dal 10 gennaio. Tutte le altre sono gialle. Nessuna Regione rossa. Il ministro della Salute, Roberto Speranza firmerà in serata l’ordinanza.

In Italia la curva dei contagi “ha rallentato la decrescita e ha avuto una controtendenza in questa settimana”. Lo ha detto il presidente dell’Istituto superiore di sanità Silvio Brusaferro, nel corso della conferenza stampa sull’analisi dei dati del Monitoraggio Regionale della Cabina di Regia.

“C’è un incremento della velocità di crescita dei casi – ha osservato – come indica l’indice Rt che è sopra 1 in molte regioni“. “In quasi tutte le regioni il trend dei casi è in crescita” e “ci sono sovraccarichi per i servizi assistenziali con una classificazione del rischio di impatto Alta in molte Regioni”.

Brusaferro ha sottolineato la ncessità di porre a questo punto “massima attenzione nelle misure da adottare” e “comportamenti rispettosi per evitare una ricrescita”.

Di seguito riportiamo i risultati del monitoraggio della cabina di regia Iss-Ministero della salute, come evidenziato nella bozza e le nuove Regioni che cambiano colore, diventando arancioni, da quando e le nuove regole sugli spostamenti e sui locali e negozi.

Risultati monitoraggio Istituto superiore di sanità

Come riporta la cabina di regia: “Questa settimana si osserva un peggioramento generale della situazione epidemiologica nel Paese. L’incidenza a 14 giorni torna a crescere dopo alcune settimane di decrescita, aumenta anche l’impatto della pandemia sui servizi assistenziali e questo si traduce in un aumento generale del rischio”.

Come riportato nella bozza del monitoraggio sono:

12 le Regioni a rischio alto questa settimana,

8 a rischio moderato (di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane)

(di cui due ad alto rischio di progressione a rischio alto nelle prossime settimane) una Regione (Toscana) a rischio basso.

(Toscana) a rischio basso. Tre Regioni/PPAA (Calabria, Emilia-Romagna e Lombardia) hanno un Rt puntuale maggiore di 1 anche nel valore inferiore,compatibile quindi con uno scenario di tipo 2; altre 6 (Liguria, Molise, Sardegna, Sicilia, Umbria, V. d’Aosta/V./d’Aoste) lo superano nel valore medio, e altre quattro lo raggiungono (Puglia) o lo sfiorano (Lazio, Piemonte e Veneto).

Nuove zone arancioni: le Regioni incluse

Come anticipato a inizio articolo, la preoccupazione dei tecnici Iss e del Ministero della salute ha spinto la cabina di regia a decidere per l’inserimento in fascia arancione di 5 Regioni a rischio elevato di cintagio Covid:

Emilia-Romagna,

Veneto,

Lombardia,

Sicilia,

Calabria

In realtà i territori inseriti dal monitoraggio sono 3: Veneto, Emilia-Romagna e Lombardia. Le altre due Regioni (Sicilia e Calabria) hanno deliberatamente richiesto di entrare in questa fascia.

Nuove zone arancioni: da quando

La nuova ordinanza del ministro Speranza sarà in vigore da domenica 10 fino a venerdì 15 gennaio, data in cui scade il Dpcm e dovrà essere emanato il nuovo Decreto. Eventuali proroghe verranno valutate e inserite con il nuovo provvedimento che sarà adottato dal governo.







