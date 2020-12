Concorso Banca d’Italia 2020, bando per 105 diplomati: diario prove a gennaio

L’anno in corso riserva molte opportunità per chi vuole lavorare nel settore del pubblico impiego. Il Sindacato della Banca d’Italia, meglio conosciuto come Falbi, aveva già comunicato l’avviamento di nuove procedure assunzionali per assistenti ed esperti.

A conferma di ciò, nella Gazzetta Ufficiale n. 19 del 6 Marzo, è stato pubblicato il bando di Concorso Banca d’Italia 2020 per 105 diplomati. Le candidature potevano essere inviate fino al 18 Giugno 2020, medesimo termine anche per il possesso dei requisiti.

Nei seguenti paragrafi approfondiamo le informazioni contenute nel bando e le principali novità in merito alle prove.

Concorso Banca d’Italia 2020: posti

Il Sindacato ha manifestato interesse per l’avviamento di nuovi concorsi pubblici per le seguenti figure e numero di posti:

10 Assistenti , profilo amministrativo, con orientamento nelle discipline economiche ;

, profilo amministrativo, con orientamento nelle ; 10 Assistenti , profilo amministrativo, con orientamento nelle discipline giuridiche ;

, profilo amministrativo, con orientamento nelle ; 20 Assistenti , profilo amministrativo, con orientamento nelle discipline statistiche ;

, profilo amministrativo, con orientamento nelle ; 25 Assistenti , profilo tecnico , con orientamento nel campo dell’ICT1;

, , con orientamento nel campo dell’ICT1; 40 Vice assistenti, profilo amministrativo.

Rispetto alle comunicazioni precedenti, non sono inclusi i 7 posti per progettisti grafici.

Per gli altri profili di cui è stata evidenziata la necessità, sarà data occupazione anche tramite scorrimenti di graduatorie già in atto. Ad esempio per l’assunzione di profili esperti si attingerà dalle graduatorie del 2017 e 2018.

Concorso Banca d’Italia 2020: requisiti

Per partecipare i candidati dovranno sicuramente essere in possesso di:

requisiti generali , richiesti per tutti i concorsi pubblici;

, richiesti per tutti i concorsi pubblici; requisiti specifici, nonchè titolo di studio richiesto per lo svolgimento della mansione.

In genere per il profilo di assistente è necessario un diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale (diploma di maturità) o di una laurea negli indirizzi indicati per ogni area.

Importante per l’accesso al concorso è non aver tenuto comportamenti incompatibili con le funzioni da svolgere alla Banca d’Italia.

Concorso Banca d’Italia 2020: domanda

Dal 6 marzo è iniziato il periodo utile per la verifica dei requisiti di ammissione e l’invio delle istanze di partecipazione.

La data di avviamento a selezione era fissata al 7 Aprile, poi prorogata al 18 Giugno per consentire un allineamento con le nuove date delle sedute di laurea. L’unica piattaforma di riferimento autorizzata è quella indicata sul sito istituzionale della Banca d’Italia.

Concorso Banca d’Italia 2020: prove

La pubblicazione del bando ha chiarito tutti i dubbi in merito alla procedura di selezione e alla diffusione di un’eventuale banca dati, dalla quale verranno estratti i quesiti delle prove.

La prova preselettiva è stata attivata per il profilo di vice assistente, per gli altri profili è stata stilata una graduatoria per soli titoli. Gli ammessi alla prova scritta sono stati solamente 1.500 per il profilo di assistente e 5.000 per il profilo vice-assistente, in aggiunta ai candidati collocatisi in ex aequo rispetto all’ultimo posto utile.

Gli step successivi e le tematiche sono di seguito specificate:

Prove per Assistenti Prove per Vice Assistenti prova scritta , svolgimento di 3 quesiti a risposta sintetica sulle materie dei programmi d’esame e breve elaborato in lingua inglese su attualità sociale ed economica;

, svolgimento di 3 quesiti a risposta sintetica sulle materie dei programmi d’esame e breve elaborato in lingua inglese su attualità sociale ed economica; prova orale, per verificare le conoscenze sulle materie a concors e una conversazione in lingua inglese con possibile svolgimento di casi pratici. prova scritta , un test di 100 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel programma allegato e lingua inglese;

, un test di 100 domande a risposta multipla sulle materie indicate nel programma allegato e lingua inglese; prova orale, un colloquio sulle materie indicate nei programmi e una conversazione in lingua inglese.

Concorso Banca d’Italia 2020: aggiornamenti

Nella Gazzetta Ufficiale n.75 del 25-09-2020 è stato pubblicato l’avviso di sospensione delle prove concorsuali a seguito dei ricorsi presentati. Attesa la pronuncia del TAR Lazio.

Come da avviso pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.100 del 29-12-2020 la comunicazione contenente data e luogo delle prove verrà pubblicata a gennaio.

