Quali sono i vantaggi di un conto corrente aziendale online

Tra gli strumenti irrinunciabili a supporto dello sviluppo del business il conto corrente aziendale assume una posizione di sicuro rilievo. Così come l’apertura di un conto corrente è importante per i privati cittadini, che lo utilizzano per ricevere l’accredito dello stipendio ed effettuare pagamenti, l’apertura di un conto corrente aziendale rappresenta sia per le aziende che per i liberi professionisti un passaggio cruciale. Possederlo consente anche ai titolari di partita IVA di separare i flussi di denaro relativi all’attività lavorativa dalle sostanze personali, ottimizzando tempi e produttività.

Il monitoraggio delle spese e la gestione del conto oggi diventano più agevoli e immediati, soprattutto grazie al supporto del web. Sempre più persone scelgono di aprire un conto corrente online: questa formula consente di compiere tutte le operazioni tipiche di una banca tradizionale (prelievi, pagamenti, bonifici e così via) con funzionalità digitali e del tutto innovative. Vediamo nel dettaglio quali sono i vantaggi di ricorrere all’apertura di un conto corrente aziendale online.

Completezza di informazione, costi e user experience sono al centro.

I vantaggi di un conto business online riguardano principalmente aspetti legati all’efficienza del servizio e alla facilità di utilizzo (si possono utilizzare le app da remoto). L’innovazione digitale si accompagna a costi di apertura e di gestione del conto maggiormente vantaggiosi rispetto alle formule tradizionali. Sapere inoltre di poter contare su un servizio clienti efficace e sempre disponibile rappresenta un valore aggiunto assoluto.

Non essendo presente la ‘classica’ rete di filiali fisiche le spese si riducono, diventa possibile ottenere risparmi e pagare canoni ridotti. Al centro di tutto bisogna sempre porre il concetto di trasparenza: le tariffe dell’istituto di pagamento digitale sono infatti solitamente molto chiare e comprensibili (non ci sono, insomma, eventuali costi occulti). Sintesi e completezza di informazione sono ulteriori elementi essenziali da offrire all’utente, il quale va spesso di fretta.

Il conto online è inoltre flessibile, si apre in pochi minuti e può essere monitorato ovunque e in ogni momento, tramite smartphone e computer. L’interfaccia utente è gradevole e semplice ma sempre all’avanguardia dal punto di vista digitale, così come estremamente efficiente e completa risulta anche l’assistenza clienti per una perfetta user experience.

Qonto è il conto aziendale online per la PMI, le start up e i liberi professionisti

Nel panorama dei conti correnti aziendali online Qonto risulta sempre più apprezzato. Diversamente dagli altri istituti di pagamento digitali, infatti, possiede alcune caratteristiche che lo rendono uno strumento unico. Per esempio, si tratta di un servizio sia multicarta che multiutente.

Qonto è il conto 100% online che nasce con l’intento di agevolare la gestione finanziaria e contabile di imprenditori e aziende. Consente di inserire limiti di spesa e prelievo in relazione alle carte del team di lavoro, oltre a permettere di gestire il saldo direttamente via app o pc. Con Qonto è anche possibile dare accesso al commercialista in sola lettura – con il ruolo di contabile – così che possa consultare in autonomia il conto, scaricare giustificativi di spesa e altri documenti utili al suo lavoro.







© RIPRODUZIONE RISERVATA