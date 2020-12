Concorso Straordinario abilitante 2020, prova scritta: quesiti, programmi, punteggio minimo

Nonostante lo stop ai concorsi pubblici le novità per le assunzioni scuola non mancano. Arrivato il sì del Consiglio di Stato per lo svolgimento delle prove suppletive, riservate ai docenti che non hanno potuto partecipare allo scritto del Concorso Straordinario per il ruolo dal 22 ottobre al 4 novembre per rispettare il protocollo sanitario.

E mentre si prospetta una ripartenza delle selezioni a gennaio, cala il silenzio sul concorso straordinario abilitante 2020. Nemmeno l’informativa con i sindacati ha portato notizie.

Vista la necessità di personale, è probabile che il Ministero voglia concentrarsi sul concorso per il ruolo per portare a termine le assunzioni entro il settembre 2021. Seguiranno poi le prove preselettive del Concorso Ordinario Secondaria e del Concorso Straordinario Secondaria.

Al momento, quindi, non sappiamo quando verrà svolta la prova del concorso abilitante però possiamo dire come sarà strutturata.

Prova scritta concorso straordinario abilitante 2020

La prova scritta del concorso straordinario abilitante verrà svolta con supporti informatici. Come riportato nel bando, i candidati dovranno risolvere 60 quesiti a risposta multipla in 60 minuti, fermi restando eventuali tempi aggiuntivi richiesti in fase di domanda.

I programmi oggetto della prova sono indicati all’allegato A. I docenti delle classi di concorso di lingua straniera dovranno svolgere la prova nella relativa lingua.

Le domande sono così suddivise per argomento:

40 sulle discipline della classe di concorso;

20 sulle competenze metodologico-didattiche.

Prova scritta concorso straordinario abilitante 2020: punteggio

La risposta corretta vale 1 punto, mentre la risposta non data o errata vale 0 punti.

La prova scritta è superata con un punteggio minimo di 42/60. Tutti i candidati che abbiano conseguito quel punteggio verranno inseriti dalla Commissione negli elenchi graduati distinti per classe di concorso e potranno ottenere l’abilitazione, valida su tutto il territorio nazionale.

Prova scritta concorso straordinario abilitante 2020: quando verrà svolta

Ancora non sono circolate informazioni sulla data di svolgimento della prova.

E’ certo che non può aver luogo nei giorni festivi, nè nei giorni coincidenti con le festività religiose ebraiche e valdesi.







