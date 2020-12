Concorsi Comune Taranto, aggiornato il piano assunzionale 2020-2022: quali profili verranno assunti

Autorizzati concorsi Comune Taranto per il 2020/2022. La giunta ha aggiornato il Piano Triennale del Fabbisogno di personale, con indicazione delle necessità assunzionali a tempo determinato e indeterminato.

Le nuove unità potenzieranno l’area tecnica, amministrativa e della polizia locale.

Concorsi Comune Taranto 2020/2022: obiettivi del piano

L’approvazione del piano triennale dei fabbisogni di personale 2020/2022 rappresenta un punto di svolta per l’amministrazione tarantina.

Dopo anni di blocchi normativi e di problematiche finanziarie sono stati sciolti i nodi che impedivano l’inserimento di nuove figure nell’Ente. Si prospetta quindi un altro triennio ricco di assunzioni. Queste le parole dell’assessore agli Affari Generali e Risorse Umane, Annalisa Adamo:

“Queste nuove assunzioni insieme alle altre avvenute nel triennio appena trascorso, porteranno la nostra macchina amministrativa verso un sensibile innalzamento della sua efficacia. Un grande lavoro è stato fatto dall’amministrazione Melucci per lo svolgimento di tutte le procedure che hanno consentito la realizzazione di tante in assunzioni, dopo anni di blocchi dovuti alla normativa e alle note problematiche finanziarie dell’ente“.

Concorsi Comune Taranto 2020/2022: profili da assumere

Le assunzioni partiranno da subito: entro fine dicembre l’Amministrazione procederà all’assunzione di 20 istruttori tecnici, 12 istruttori informatici amministrativi e 10 unità di Polizia Locale a tempo determinato.

Nel 2021 invece sono previste:

assunzioni per 70 unità di Polizia Locale, tra le quali 10 ufficiali, a tempo indeterminato ;

; trasformazioni di contratti da part-time a full time per 17 istruttori contabili.

Le nuove assunzioni potrebbero essere avviate con concorsi pubblici. Al momento non sono state indicate altre modalità.

L’accesso alle selezioni per istruttori e per agenti di polizia è concesso per i possessori di un diploma di scuola secondaria di II grado.







