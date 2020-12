Esame avvocato 2020, prove scritte dal 13 al 15 aprile: ecco il nuovo calendario

Confermate in primavera le prove scritte dell’esame avvocato 2020: si svolgeranno dal 13 al 15 aprile 2021. Nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18-12-2020 l’avviso che di fatto sostituisce quanto previsto dall’art. 3 del decreto ministeriale 14 settembre 2020.

Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, aveva dichiarato sulla sua pagina Facebook che l’aggravemento della situazione sanitaria non avrebbe consentito uno svolgimento sicuro e quindi, in linea con i DPCM 3 novembre e 3 dicembre che hanno previsto una sospensione momentanea delle prove concorsuali svolte in presenza, il primo step dell’esame di abilitazione è stato ricalendarizzato. Visto l’aumento dei contagi e l’affluenza in alcune Corti d’Appello non sarebbero state rispettate le necessarie misure di sicurezza anti-contagio.

Con avviso nella Gazzetta Ufficiale n. 21 del 16 marzo 2021 verranno date indicazioni per l’accesso e la permanenza nelle sedi.

Prorogato anche il termine per fare domanda, fissato al 12 febbraio 2021.

