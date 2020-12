Concorso Comune Venezia, 22 posti per laureati in area amministrativa: cosa sapere

Indetto un nuovo concorso Comune Venezia con determinazione dirigenziale n.2288 dell’11 novembre 2020 e pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale n.96 dell’11-12-2020.

L’Ente, al termine della selezione per titoli ed esami, procederà all’assunzione di 22 unità nel profilo professionale di istruttore direttivo amministrativo, cat. D1. Sette dei posti a disposizione sono riservati al personale interno.

Nei prossimi paragrafi una panoramica del concorso per amministrativi.

Al concorso amministrativi del Comune di Venezia possono partecipare tutti i possessori di una laurea triennale, specialistica, magistrale o di vecchio ordinamento.

E’ richiesta la dichiarazione di equivalenza da parte della Presidenza del Consiglio dei Ministri in caso di titoli di studio conseguiti all’estero.

Eventuali richieste possono essere inviate all’indirizzo mail dell’ufficio concorsi del Comune di Venezia: ufficioconcorsi@comune.venezia.it.

La domanda di partecipazione deve essere presentata online tramite il sito www.comune.venezia.it. Alle ore 16 dell’11 gennaio 2021 la piattaforma interromperà la raccolta delle candidature.

La tassa concorsuale può essere versata online, su conto corrente postale o bonifico bancario.

La selezione è così articolata:

Il voto della preselezione non verrà considerato nella valutazione finale. Le altre prove invece si considerano superate almeno con 21/30.

Il 18 gennaio 2021 verrà comunicato se la prova avrà luogo e il relativo calendario.

