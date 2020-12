Concorsi Comune di Bari, nuove assunzioni: 350 posti previsti nel nuovo piano assunzionale

Si sbloccano le assunzioni con nuovi Concorsi Comune di Bari. È l’amministrazione stessa a darne notizia tramite un avviso pubblicato il 5 dicembre sul sito istituzionale alle sezione “comunicati stampa”. È stata infatti approvata dalla Giunta comunale di Bari la delibera con la quale si dà il via al Piano dei fabbisogni di personale per il triennio 2020–2022.

Il nuovo Piano dei fabbisogni porterà all’assunzione di 150 nuovi dipendenti selezionati tra i vincitori dei precedenti concorsi tramite scorrimento delle graduatorie, mentre sono previsti nuovi concorsi per l’assunzione di altre 200 unità, per un totale di 350 nuove assunzioni.

Concorsi Comune di Bari: profili professionali

È prevista entro il 31 dicembre 2020 la selezione, tramite scorrimento delle graduatorie, volta a coprire 150 posti da funzionario amministrativo e tecnico.

Per quanto riguarda i futuri concorsi, invece, saranno previsti 200 posti per diverse figure professionali, in particolare istruttori amministrativi e agenti di Polizia Locale.

Concorsi Comune di Bari: requisiti

Per poter partecipare ai concorsi sarà necessario il possesso di requisiti generali, ovvero requisiti comuni a tutte le partecipazioni, e requisiti specifici legati alla figura professionale alla quale si fa riferimento.

Tra i requisiti specifici è importante il titolo di studio, Diploma quinquennale o titolo equipollente per quanto riguarda la figura di istruttore amministrativo, mentre per quanto riguarda i requisiti per il concorso per agenti di Polizia Locale è fondamentale il possesso di requisiti fisici, psichici e attitudinali idonei, della patente di cat. B e l’assenza di impedimenti al porto o all’uso delle armi.

Concorsi Comune di Bari: il ricambio generazionale

L’approvazione del Piano dei fabbisogni del personale sblocca una situazione critica per il Comune di Bari che soffriva da anni di carenza di personale, ed è stato fortemente appoggiato dall’assessore al personale Vito Lacoppola che ha così commentato:

“Il personale dipendente costituisce una risorsa fondamentale per il raggiungimento degli obiettivi strategici dell’amministrazione e per l’erogazione dei servizi alla cittadinanza. Negli ultimi anni abbiamo vissuto una vera emergenza occupazionale per la mole di dipendenti che, o per limiti d’età o per il pensionamento anticipato post Quota 100 hanno lasciato l’ente. Emergenza che è stata superata grazie ai sacrifici e all’attaccamento al proprio lavoro di quei dipendenti rimasti in servizio che si sono caricati anche il lavoro lasciato scoperto. A loro va il mio ringraziamento. Oggi grazie alla nostra programmazione siamo pronti ad assumere dalle graduatorie degli ultimi concorsi espletati, entro il 31.12.2020, oltre 150 nuovi funzionari amministrativi e tecnici, con una media di età anagrafica al di sotto dei 30 anni. Questi oltre a irrobustire la macchina amministrativa con energie e competenze nuove al servizio della città, permetteranno di dare risposte alle esigenze dei Municipi per l’attuazione del decentramento e di alcune ripartizioni come quella dei Servizi demografici e del patrimonio ERP, che negli ultimi anni hanno patito le maggiori conseguenze in termini di risorse sottratte. Con il nuovo anno, arriveranno anche i nuovi concorsi per il reclutamento nell’ arco di un triennio di ulteriori 200 istruttori amministrativi e di nuovi agenti di Polizia locale”.

