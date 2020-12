Superbonus 110%, un mercato da milioni di case per il fotovoltaico domestico

Il Superbonus 110% è stato introdotto dal Governo col Decreto Rilancio, diventato legge lo scorso luglio: la misura introduce una detrazione del 110% delle spese sostenute per gli interventi che migliorano l’efficienza energetica degli edifici e che riducono il rischio sismico, tra cui le installazioni di impianti fotovoltaici domestici.

Il mercato potenziale per il fotovoltaico domestico in Italia è ancora molto ampio: secondo le stime di E.ON, uno dei principali operatori energetici in Italia, nel nostro Paese la potenziale diffusione di nuova capacità per il fotovoltaico domestico riguarda circa 5,8 milioni di case, per una potenza installabile di 26,1 GWp e una produzione di 29.000 GWh.

Il Superbonus potrebbe incidere in maniera significativamente superiore rispetto a misure precedenti quali l’Ecobonus sulla crescita delle installazioni, dato che la detrazione al 110% consente al consumatore di recuperare interamente l’investimento iniziale.

L’accesso all’agevolazione è però vincolato da alcuni requisiti: innanzitutto, per raggiungere il livello di riqualificazione energetica necessario, all’installazione dell’impianto fotovoltaico è necessario abbinare almeno un ulteriore intervento, come ad esempio quello per l’isolamento termico. Il consumatore è inoltre tenuto alla cessione in favore del GSE dell’energia non autoconsumata in sito o non condivisa per l’autoconsumo.

È necessario quindi che gli operatori presenti sul mercato vengano in aiuto dei consumatori con offerte dedicate che rispondano già ai requisiti e che evitino loro la necessità di doversi occupare direttamente degli aspetti legali e fiscali spesso complessi.

E.ON ha sviluppato un’offerta dedicata al superbonus fotovoltaico per il mercato domestico, che vede l’azienda farsi carico di tutto il processo: dalla disbriga delle pratiche burocratiche, all’installazione dell’impianto. L’azienda, inoltre, permette ai clienti di accedere subito al contributo del 110% grazie alla cessione del credito.







© RIPRODUZIONE RISERVATA