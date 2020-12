Spostamenti Natale: verso la zona rossa o arancione in tutta Italia. Le novità

Una modifica al decreto di Natale oppure un nuovo provvedimento in arrivo, per consentire lo spostamento tra Comuni a Natale, il 26 dicembre e il 1° gennaio. Questa la notizia che ha tenuto banco a metà dicembre in vista delle festività natalizie.

Il governo ha rimesso al Parlamento la palla. In particolare il premier Giuseppe Conte aveva affermato che i passaggi parlamentari dei decreti avrebbero potuto decidere di allentare le misure restrittive introdotte dal Consiglio dei ministri con il Decreto Natale. Ha tenuto a puntualizzare però che il Parlamento si sarebbe dovuto assumere la responsabilità di una simile scelta.

Certo il weekend del 12 e 13 dicembre non ha certo restituito un’immagine di cittadini particolarmente attenti agli spostamenti. Strade dei centri e piazze di molte città italiane sono letteralmente state invase da folle in preda allo struscio, alla vasca e allo shopping pre-natalizio. E la trasformazione di molte regioni in zona gialla ha facilitato gli assembramenti.

Tutto questo ha attirato l’attenzione del governo, che valuta ora nuove misure più severe per tenere i cittadini fermi il più possibile in vista del Natale, ed evitare grossi assembramenti.

Si starebbe valutando un irrigidimento delle misure anticontagio nei giorni festivi e prefestivi: l’idea è quella di rendere tutta l’Italia zona rossa o arancione nelle giornate più a rischio, permettendo però un allentamento per i piccoli Comuni. Si valuta una deroga che dia, a chi abiti in paesi sotto i 5000 abitanti, la possibilità di spostarsi entro i 30 chilometri. È quanto si apprende da fonti di governo al termine della riunione dei capi delegazione.

L’ipotesi è adottare norme il più possibile omogenee in tutta Italia, sulla falsariga di quanto sta facendo Angela Merkel in Germania, che a dire il vero fino al 10 gennaio ha annunciato un severo lockdown generale, per evitare la terza ondata.

Vediamo in breve cosa stabilisce attualmente l’attuale decreto Natale, cosa cambierà nei prossimi giorni e le regole da seguire dal 21 dicembre al 6 gennaio 2021.

Dpcm Natale: regole sugli spostamenti

Il Dpcm Natale è stato preceduto il 2 dicembre da un ulteriore Decreto, che ha delineato i contorni normativi delle dettagliate regole stabilite dal governo per spostamenti, negozi, cenoni e veglioni, ricongiungimenti, piste da sci. Nella serata del 2 dicembre era infatti stato approvato in Consiglio dei ministri il Decreto legge 2 dicembre, come cornica normativa del vero e proprio Dpcm di Natale.

Questo decreto già aveva introdotto il divieto di spostamenti:

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato sul territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;

è vietato sul territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute.

In pratica nei giorni delle feste non si può uscire dai propri comuni di residenza. Questo ha creato non poche polemiche, soprattutto da parte di sindaci e cittadini dei piccoli paesi confinanti, dove le famiglie sono separate da una spicciola manciata di chilometri.

Spostamenti Natale tra Comuni: novità in arrivo

Ora le cose sembra cambieranno. Il governo avrebbe deciso di accogliere le richieste di molti sindaci, fare dietrofront ed emanare un nuovo provvedimento, o modificare quello attualmente in parlamento.

Il premier Giuseppe Conte avrebbe aperto una riflessione sull’opportunità di allargare le possibilità di spostamento tra Comuni a Natale e nei giorni delle feste: 25 e 26 dicembre, nonché il 1° gennaio 2021. La modifica alla norma potrebbe fare capolino già nelle prossime ore e consentire, ammorbidendo di fatto i divieti precedentemente imposti, di muoversi da un Comune ad un altro, per incontrare i parenti stretti.

Lo stesso Ministro degli esteri, Luigi Di Maio, parlando in diretta sul suo profilo Facebook ha espresso il disappunto per la rigidità delle restrizioni: “È assurdo che non ci si possa spostare tra piccoli comuni quando ci sono città con milioni di abitanti”. Continuando poi: “la regola è poco credibile e crea un problema di percezione delle misure giuste e corrette”, e “occorre metterci mano”. Ha ribadito comunque che occorre stare molto attenti nei prossimi giorni.

“Che ci sia una regola che dice che in una città come Roma di quasi 3 milioni di abitanti, ti puoi spostare come vuoi, e in un comune di 50 abitanti non ti puoi spostare, questo oggettivamente è di difficile comprensione”, ha continuato.

Di Maio ha assicurato che “ci sono dei passaggi parlamentari nei prossimi giorni per far si che almeno la mobilità tra i piccoli Comuni possa essere assicurata“.

L’idea che trapela in queste ore è di alleggerire le misure sugli spostamenti nei giorni natalizi per Comuni fino a 5 mila abitanti. In questi Paesi ci sarebbe una deroga al divieto di circolazione tra Comuni, consentendo di fatto lo spostamento.

Secondo quanto emergenza da un’analisi della Coldiretti/Fondazione Divulga, le ipotesi di deroghe sugli spostamenti interessano oltre 10 milioni di italiani che vivono in piccoli comuni con meno di 5mila abitanti che sono circa il 69% del totale dei comuni italiani.

Potrebbe essere depositata domani, 14 dicembre, in Senato, prima della conferenza dei capigruppo prevista nel pomeriggio, una mozione di maggioranza per impegnare il governo a consentire gli spostamenti a Natale agli abitanti dei Comuni più piccoli.

I divieti resteranno invece per gli altri Comuni più grandi e per le città.

Zona arancione e rossa in tutta Italia

Altra grande novità è che l’Italia va verso una trasformazione totale e uniforme in zona rossa e arancione per le festività natalizie. Sarebbe in arrivo lo stop a bar, ristoranti e negozi, e coprifuoco alle ore 18. Le misure sarebbero valide almeno dal 24 dicembre al 1° gennaio.







