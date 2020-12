Concorsi Comune Grosseto: ecco i nuovi bandi per tecnici, amministrativi e agenti di polizia

Al via nuovi concorsi Comune Grosseto per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di:

1 istruttore direttivo tecnico esperto in gestione del verde pubblico, categoria D e posizione economica D1 (bando);

1 istruttore direttivo tecnico esperto in Geographic information system, categoria D e posizione economica D1 (bando);

2 istruttori direttivi tecnici esperti in protezione civile e ambientale, categoria D e posizione economica D1 (bando);

6 istruttori direttivi tecnici, categoria D e posizione economica D1 (bando);

12 istruttori direttivi amministrativi , categoria D e posizione economica D1 (bando);

, categoria D e posizione economica D1 (bando); 15 agenti di polizia municipale, categoria C e posizione economica C1 (bando).

I bandi sono stati pubblicati nelle Gazzette Ufficiali del 20 novembre e del 1 dicembre, quindi è attiva la procedura telematica per l’invio della domanda di partecipazione.

Di seguito tutte le informazioni per partecipare.

Concorsi Comune Grosseto 2020: requisiti di accesso

La pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale segna l’apertura della piattaforma telematica che consente l’invio delle domande di partecipazione. Entro l’ultimo giorno utile per la presentazione, salvo eccezioni in caso di accertamenti, gli aspiranti candidati devono essere in possesso dei requisiti richiesti per l’accesso.

Ci sono diversi tipi di requisiti. Quando parliamo dei “generali” intendiamo quelli necessari per la partecipazione ai concorsi pubblici, invece gli “specifici” sono caratteristici del profilo professionale e fanno riferimento a: titolo di studio, iscrizione all’albo o possesso di patenti di guida.

Per la selezione degli Agenti di Polizia è richiesto il possesso di:

un diploma di scuola secondaria di II grado di durata quinquennale;

di durata quinquennale; patente di guida di categoria B;

di categoria B; parametri di acutezza visiva, visus, senso cromatico e luminoso e funzione uditiva negli standard indicati nel bando;

requisiti psico-fisici necessari per il porto d’armi, riconducibili a quelli richiesti per il porto d’armi per difesa personale (D.M. 28/4/1998, in G.U. n. 143 del 22/6/1998);

certificazione di idoneità sportiva non agonistica rilasciata dalle autorità mediche competenti.

Per le selezioni riguardanti istruttori direttivi tecnici:

Diploma di Laurea di vecchio ordinamento in Scienze forestali, Scienze forestali e ambientali, Scienze agrarie, Scienze naturali, Scienze ambientali, Scienze geologiche, ingegneria civile, Ingegneria edile, ingegneria edile – architettura, ingegneria per l’ambiente e il territorio, Pianificazione territoriale – urbanistica – ambientale, Architettura, Urbanistica ovvero lauree specialistiche o magistrali equiparate;

Abilitazione all'esercizio della professione.

Per la selezione di istruttori direttivi area amministrativa: Diploma di Laurea di vecchio ordinamento in Economia e commercio, Giurisprudenza, Scienze Politiche, oppure lauree specialistiche/magistrali o triennali equiparate per legge.

Domanda Concorsi Comune Grosseto 2020

I candidati possono presentare la domanda solamente in via digitale, cliccando su “DOMANDA ONLINE” alla pagina new.comune.grosseto.it/web/concorsi/.

Alla domanda devono essere allegate:

la copia di un documento di identità valido;

attestazione dell’avvenuto pagamento della tassa concorsuale, del valore di 10 euro;

indirizzo PEC.

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa entro il 21 dicembre, ad eccezione della selezione per agenti di polizia con termine fissato al 31 dicembre 2020.

Concorsi Comune Grosseto 2020: prove

I concorsi Comune di Grosseto sono articolati in:

preselezione , organizzata solamente nel caso in cui le domande siano numerose, consistente in domande a risposta multipla sulle materie a programma;

, organizzata solamente nel caso in cui le domande siano numerose, consistente in domande a risposta multipla sulle materie a programma; prova scritta , per verificare la preparazione del candidato sugli argomenti a bando;

, per verificare la preparazione del candidato sugli argomenti a bando; prova orale , un colloquio per verificare la conoscenza delle discipline e per conoscere le attitudini e le capacità organizzative, relazionali, di problem solving, leadership e di orientamento al risultato del candidato.

, un colloquio per verificare la conoscenza delle discipline e per conoscere le attitudini e le capacità organizzative, relazionali, di problem solving, leadership e di orientamento al risultato del candidato. valutazione dei titoli.

La prova scritta e l’orale devono essere superati con un punteggio minimo di 21/30.

Per gli agenti di polizia sono considerate parte della selezione anche:

la prova di resistenza fisica;

la prova pratica su motociclo.

Per il profilo di istruttore direttivo tecnico consigliamo:

Per il profilo di istruttore direttivo amministrativo consigliamo:

Per il profilo di agente di Polizia municipale consigliamo:

