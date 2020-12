Dpcm Natale: spostamenti vietati, seconde case, coprifuoco. Le regole anti-covid per le festività

I giorni clou delle feste blindati e senza spostarsi dal proprio Comune: è questo il succo del nuovo Dpcm Natale 2020 che arriverà e sarà in vigore dal 4 dicembre. Intanto nella serata del 2 dicembre è stato approvato in Consiglio dei ministri il Decreto legge 2 dicembre, che disegna la cornica normativa del vero e proprio Dpcm di Natale.

Confermata la chiusura degli impianti sciistici. Passa la linea dura nel decreto e nel nuovo Dpcm con le misure per le festività natalizie, che verrà firmato nella giornata di oggi e che entrerà in vigore domani, venerdì 4 dicembre.

Tutto questo mentre il ministro Francesco Boccia annunciava che dal 15 dicembre l’Italia sarà tutta gialla. Un decreto di due soli articoli, che lasciano trapelare la linea dura adottata in vista delle festività 2020. Il passo successivo è il Dpcm Natale.

Il Decreto è stato pubblicato in Gazzetta il 2 dicembre (DECRETO-LEGGE 2 dicembre 2020, n. 158), ed è entrato in vigore il 3 dicembre 2020, e serve all’emanazione del Dpcm 3 dicembre, con le regole emenate punto per punto su negozi, ristoranti, piste da scii, ecc.

La cornice normativa di tutto è stata dunque pubblicata in Gazzetta, si attende ora, il provvedimento più dettagliato.

Tra le misure nella bozza del Dpcm in arrivo: coprifuoco a Capodanno fino alle 7 di mattina. Il divieto a uscire di casa dalle 22, come avviene già in tutta Italia, non finirà alle 5 ma sarà prolungato fino alle 7.

“Dicembre dev’essere il mese che ci fa mettere in sicurezza il Paese senza fare un lockdown nazionale. Da qui a 15 giorni tutta Italia o gran parte d’Italia sarà gialla, pensiamo a restrizioni puntuali per il periodo delle feste che non ci fanno allentare i nostri comportamenti”. Queste le parole di Boccia.

Anzitutto si estende il limite massimo di vigenza dei decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) attuativi delle norme emergenziali: dai 30 giorni viene portato a 50 giorni.

In questa cornica normativa gli spostamenti a Natale sono vietati. I Comuni sono blindati il giorno 25, 26 e 1° gennaio, e c’è il via libera agli spostamenti tra regioni gialle solo per chi è residente. Il Governo sceglie la linea dura, che permette gli spostamenti dal 21 dicembre solo per fare ritorno nella propria residenza.

Nelle prossime ore spetterà alle Regioni esprimere un giudizio sulle misure prese dal governo. Già Michele Emiliano, presidente della Puglia, e Giovanni Toti della Liguria non sono stati teneri con le scelte anti-covid natalizie del governo. “Non c’è buonsenso ma non senso”, ha ribattuto al Dpcm il presidente ligure, “se vostra mamma vive sola a Laigueglia ma voi abitate ad Alassio, scordatevi di trascorrere il pranzo di Natale con lei”.

Vediamo il succo dei 2 articoli di cornice approvati il 2 dicembre con il decreto legge n. 158

Dpcm Natale: spostamenti vietati a Natale

Non ci si può muovere a Natale e Capodanno. In particolare:

Dal 21 dicembre 2020 al 6 gennaio 2021 è vietato sul territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome;

è vietato sul territorio nazionale ogni spostamento in entrata e in uscita tra i territori di diverse regioni o province autonome; nelle giornate del 25 e del 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021 è vietato ogni spostamento tra comuni, salvi gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative o situazioni di necessita’ ovvero per motivi di salute.

Dpcm Natale: spostamenti nelle seconde case

Come sempre, resta consentito ritornare alla propria residenza, nel caso si sia già usciti. Freno posto invece alla seconde case. Come stabilito dalla bozza del decreto infatti:

è comunque consentito il rientro alla propria residenza, domicilio o abitazione, con esclusione degli spostamenti verso le seconde case ubicate in altra Regione o Provincia autonoma;

e, nelle giornate del 25 e 26 dicembre 2020 e del 1° gennaio 2021, anche verso le seconde case ubicate in altro Comune, ai quali si applicano i predetti divieti.

Dpcm Natale: autocertificazione spostamenti

Le eccezioni al divieto di circolazione come sempre restano. Ci si potrà spostare solo

per comprovate esigenze lavorative,

situazioni di necessità,

motivi di salute,

rientro alla propria residenza o dimicilio.

Servirà comunque in questi casi esibire l’autocertificazione per gli spostamenti.

Dpcm Natale: divieti più stringenti nelle 3 fasce

Come si legge nel decreto approvato, nel periodo dal 21 dicembre al 6 gennaio, si potranno adottare misure restrittive per tutto il territorio nazionale indipendentemente dalle fasce di rischio caratterizzate dai diversi colori. Lo si potrà fare con altri Dpcm.

Fascia gialla, arancione e rossa confermate

Resta confermato il sistema in tre fasce. Con coprifuoco in tutta Italia alle 22 e ristoranti chiusi in zona gialla alle 18. Poi nei venti giorni tra Natale e l’Epifania (21 dicembre 6 gennaio) nessun ammorbidimento, anzi i divieti di spostamento si fanno più stringenti.

Entro stasera il premier Conte firmerà il vero e proprio Dpcm Natale, con tutte le misure anti-covid da rispettare dal 4 dicembre a gennaio.

Ecco le misure previste nella bozza del Dpcm (in vigore da domani 4 dicembre al 15 gennaio), approvato dal Cdm e inviato ai presidenti delle Regioni per un parere sulle misure del governo.

Dpcm natale: impianti sci chiusi

“Sono chiusi gli impianti nei comprensori sciistici; gli stessi possono essere utilizzati solo da parte di atleti professionisti e non professionisti, riconosciuti di interesse nazionale”.

Si potrà tornare a sciare normalmente a partire dal 7 gennaio 2021.

Dpcm Natale: coprifuoco

Capodanno coprifuoco fino alle 7 del mattino e non fino alle 5 come gli altri giorni: è quanto si legge nella bozza del nuovo Dpcm “Dalle ore 22.00 alle ore 5.00 del giorno successivo, nonché dalle ore 22.00 del 31 dicembre 2020 alle ore 7.00 del 1° gennaio 2021sono consentiti esclusivamente gli spostamenti motivati da comprovate esigenze lavorative, da situazioni di necessità ovvero per motivi di salute”. “È in ogni caso fortemente raccomandato – prosegue il testo – per la restante parte della giornata, di non spostarsi, con mezzi di trasporto pubblici o privati, salvo che per esigenze lavorative, di studio, per motivi di salute, per situazioni di necessità o per svolgere attività o usufruire di servizi non sospesi”.

Dpcm Natale: i ristoranti

I ristoranti resteranno aperti a pranzo anche a Natale, Santo Stefano, Capodanno e l’Epifania. La bozza del nuovo Dpcm non prevede infatti restrizioni ulteriori rispetto all’orario limitato dalle 5 alle 18 anche per i bar e altri locali di somministrazione cibi e bevande. “Il consumo al tavolo è consentito per un massimo di quattro persone per tavolo, salvo che siano tutti conviventi”, si legge nel testo.







