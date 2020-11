Concorso Inps 15 professionisti area legale, pubblicato il bando: chi può partecipare e prove

Pubblicato il bando del Concorso Inps 15 professionisti area legale nella Gazzetta Ufficiale n.93 del 27-11-2020, il cui arrivo era stato già annunciato sui nostri canali a inizio novembre.

I posti da coprire sono a tempo indeterminato, presso le seguenti sedi:

7 nella Regione Puglia (Foggia, Taranto, Brindisi e Lecce);

4 nel coordinamento metropolitano di Napoli;

3 nella Regione Campania (Caserta e Salerno);

1 nella Regione Calabria (Cosenza).

Possono partecipare tutti i possessori di una laurea in Giurisprudenza, nonchè titoli equivalenti secondo l’ordinamento vigente, iscritti all’albo professionale.

Nei paragrafi seguenti indichiamo i titoli di accesso e le prove.

Concorso Inps 15 professionisti area legale: requisiti di accesso

Buone notizie per professionisti dell’ambito legale: come previsto dalla nuova programmazione dei fabbisogni di personale il Concorso Inps per avvocati porterà all’assunzione di 15 figure a tempo indeterminato.

Un concorso atteso da oltre 10 anni, a cui potranno accedere tutti i soggetti che abbiano conseguito:

una laurea magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S), oppure un diploma di laurea quadriennale di “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza;

magistrale/specialistica in Giurisprudenza (LMG/01 o 22/S), oppure un diploma di laurea quadriennale di “vecchio ordinamento” in Giurisprudenza; l’abilitazione all’esercizio della professione legale con iscrizione al rispettivo albo.

I candidati devono essere in possesso anche dei requisiti generali richiesti per tutti i concorsi pubblici che riguardano cittadinanza, godimento dei diritti civili e politici, idoneità all’impiego, etc.

Art. 2 bando: tutti i requisiti

Concorso Inps 15 professionisti area legale: domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro le ore 16 del 28 novembre 2020 in forma telematica accedendo al sito www.inps.it con:

Pin Inps;

SPID (Sistema pubblico di identità digitale);

CNS (Carta nazionale dei servizi).

Nel testo dell’avviso di indizione in Gazzetta è scritto: “L’invio on-line della domanda comporta per il candidato l’accettazione incondizionata della sede di lavoro tra quelle di cui

all’art. 1 del presente bando”.

Concorso Inps 15 professionisti area legale: prove

I candidati dovranno affrontare:

una preselezione , nel caso in cui le domande siano superiori a 600;

, nel caso in cui le domande siano superiori a 600; due prove scritte ;

; una prova orale.

La preselezione potrebbe tenersi a Roma su supporti cartacei ed entro il luglio 2021. In base alle stime Inps, che ipotizzano 19.000 partecipanti, la prova potrebbe essere svolta in 3 giornate con 2 turni giornalieri, salvo ulteriori frazionamenti per rispettare i protocolli sanitari.

Il test sarà a risposta multipla, con un massimo di 100 quiz sulle seguenti discipline:

10% su diritto costituzionale e diritto dell’Unione Europea;

15% su diritto amministrativo;

30% su diritto e procedura penale;

30% su diritto civile e procedura civile;

15% su diritto del lavoro e legislazione sociale.

Le domande avranno 4 opzioni di risposta, di cui una sola corretta.

La banca dati verrà predisposta ma potrebbe non essere pubblicata prima della prova. In questo caso i candidati non riuscirebbero a esercitarsi sui quiz che verranno estratti.

A 1-2 mesi dalla preselezione verranno svolte le prove scritte, sempre in giornate consecutive, alle quali potranno accedere circa 600 candidati.

La prima prova scritta consisterà nella redazione di un parere motivato in materia di diritto amministrativo. La seconda prova potrebbe essere svolta con la stessa modalità o con un atto defensionale su diritto civile e diritto processuale civile, oppure su diritto del lavoro e/o legislazione sociale.

Durante le prove si potranno usare testi normativi esclusivamente in forma cartacea, non commentati, privi di annotazioni e di riferimenti giurisprudenziali.

La prova orale consiste in un colloquio su diritto costituzionale, diritto dell’Unione Europea, diritto commerciale, diritto penale e procedura penale, lingua inglese e informatica giuridica (con riferimento al processo telematico).

L’assunzione in servizio verrà effettuata con riserva di accertamento del possesso dei requisiti di accesso.

Concorso Inps 15 professionisti area legale: diario prove

La sede, il giorno e l’orario di svolgimento delle due prove scritte o dell’eventuale preselezione saranno pubblicati sul sito Inps e nella Gazzetta Ufficiale – 4ª Serie speciale «Concorsi ed esami» – n. 3 del 12 gennaio 2021, almeno quindici giorni prima della data di

inizio.

