Concorso 150 funzionari Ministero Giustizia, bando in arrivo: chi può partecipare

Entro la fine dell’anno è prevista la pubblicazione del Concorso 150 funzionari Ministero Giustizia per l’inserimento di nuove unità nei distretti di Corte d’Appello di Torino, Milano, Brescia, Venezia e Bologna.

Decreto Rilancio: “a brevissimo saranno indette anche le procedure per l’assunzione di 150 funzionari per i distretti di Corte d’Appello dell’Italia Settentrionale e di In occasione della pubblicazione del primo bando per 400 direttori il sito GNews, quotidiano ufficiale del Ministero della Giustizia, ha diffuso una notizia riguardante gli altri concorsi autorizzati dal: “a brevissimo saranno indette anche le procedure per l’assunzione di 150 funzionari per i distretti di Corte d’Appello dell’Italia Settentrionale e di 2700 cancellieri esperti “.

Chi può partecipare? Nei seguenti paragrafi forniamo alcune indicazioni, in attesa della pubblicazione del bando che, di fatto, avvierebbe la procedura di iscrizione.

Concorsi Ministero Giustizia 2020: bandi pubblicati e in arrivo Concorso 150 funzionari Ministero Giustizia: requisiti di accesso Al Concorso 150 funzionari Ministero Giustizia possono partecipare laureati con almeno uno dei seguenti titoli:

aver svolto almeno cinque anni di servizio nell’amministrazione giudiziaria, nella qualifica di funzionario giudiziario, senza demerito;

aver svolto, per almeno cinque anni, le funzioni di magistrato onorario senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

essere stato iscritto all’albo professionale degli avvocati, per almeno cinque anni consecutivi, senza essere incorso in sanzioni disciplinari;

aver svolto, per almeno cinque anni scolastici interi, attività di docente di materie giuridiche nella classe di concorso A-46 Scienze giuridico-economiche (ex 19/A) presso scuole secondarie di II grado. In tale computo rientrano anche i periodi di docenza svolti in attività di supplenza annuale;

essere da almeno due anni ricercatore ai sensi dell’articolo 24, comma 3, lett. b), della legge 30 dicembre 2010, n. 240 in materie giuridiche;

aver prestato servizio per almeno cinque anni nelle forze di polizia ad ordinamento civile o militare, nel ruolo degli ispettori, o nei ruoli superiori;

avere conseguito il titolo di dottore di ricerca in materie giuridiche e avere svolto attività lavorativa per almeno 6 mesi presso una pubblica amministrazione in posizione funzionale per l’accesso alla quale è richiesto il possesso del diploma di laurea.

Tra le lauree ammesse potrebbe esserci Giurisprudenza ma non escludiamo la partecipazione con altri indirizzi di studio affini.

Concorso 150 funzionari Ministero Giustizia: quando fare domanda

Per la domanda di partecipazione bisogna attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento ci saranno 30 giorni di tempo per inviarla.

Come per le altre selezioni la procedura di iscrizione potrebbe essere telematica, con compilazione guidata sul sito concorsipersonaledog.giustizia.it.

Concorso 150 funzionari Ministero Giustizia: prove

Secondo le indicazioni all’art 252 del Decreto Rilancio, convertito in legge 17 luglio 2020 n.77, una prima selezione consisterà nella valutazione dei titoli: verrà attribuito un punteggio in base all’anzianità di servizio o di iscrizione maturata.

I primi in graduatoria affronteranno un colloquio su base distrettuale.







