Bonus pc e tablet 2020: elenco operatori autorizzati, domanda, consegna dispositivi

Attivo dal 9 novembre il Bonus Pc e Tablet 2020, finalizzato a incentivare la digitalizzazione delle famiglie meno abbienti attraverso uno sconto sull’acquisto delle utenze internet a banda ultra larga oltre a pc e tablet.

L’agevolazione, riservata ai nuclei con ISEE non superiore a 20 mila euro, prevede un taglio dei canoni internet e del costo di acquisto dei dispositivi elettronici fino ad un massimo di 500 euro.

Per accedere al bonus, gli interessati dovranno sottoscrivere un apposito contratto di durata non inferiore ad un anno con gli operatori accreditati che aderiscono all’iniziativa.

I dettagli della misura sono stati oggetto di apposito Decreto del Ministero dello sviluppo economico (MISE) del 7 agosto scorso, con cui si è disposto lo stanziamento di 204 milioni di euro, da liquidare agli operatori di telefonia per ogni contratto agevolato sottoscritto.

Ad occuparsi del bonus è Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.) società in-house del MISE, facente parte del Gruppo Invitalia, che si occupa peraltro dei piani governativi Banda Larga e Ultra Larga, oltre al Progetto Piazza Wifi Italia.

Al di là di quelli che sono gli aspetti generali del bonus, cerchiamo di capire quali passi devono compiere coloro che intendono accedere all’agevolazione: dalla scelta dell’operatore fino alla consegna del pc / tablet. Di seguito l’elenco degli operatori autorizzati, la procedura per richiedere il bonus e la consegna a casa dei dispositivi.

Bonus Pc e Tablet 2020: Elenco operatori accreditati

Il primo passaggio è individuare gli operatori accreditati le cui offerte sono state approvate da Infratel. L’elenco aggiornato è disponibile sul sito www.infratelitalia.it a questo percorso:

A questo punto si seleziona la news relativa all’ultimo aggiornamento e si scarica l’excel con i riferimenti degli operatori.

Stando all’ultimo aggiornamento del 24 novembre, gli operatori che hanno chiesto e ottenuto l’accreditamento ad Infratel sono 142. Di questi, 47 hanno presentato offerte approvate dall’ente.

Alcuni tra i principali operatori di telefonia in Italia hanno già pubblicato sui propri siti internet apposite sezioni dedicate al bonus, in cui scoprire le offerte dedicate e la procedura per accedervi.

Per questo motivo, un metodo alternativo è digitare nei motori di ricerca il nome del proprio operatore telefonico seguito da “bonus pc” o “bonus tablet”. In questo modo comparirà tra i risultati la pagina, all’interno del portale del provider, dedicata all’agevolazione.

Ecco l’elenco di alcuni degli operatori accreditati con offerte approvate alla data del 24 novembre:

2GIGA S.A.S. DI CAPULA A. & C. 4ISP SRL 6TSIXTY SAS DI MARIO CALDARARO A.M.T. SERVICES S.R.L. ACANTHO S.P.A. AIRGRID SRL AIRNETWORK SRL ALFA BIT OMEGA S.R.L. ALTITUD S.R.L. AMPERSAND SRL AURANEX DI FULVIO TOSCANO AX3 HOLDING S.R.L. BBANDA SRL BBBELL S.P.A. BEEWEE SRLS BLUNOVA TRAPANI S.R.L.S. BOOTSTRAP SRL BRAINBOX S.R.L. BRIANTEL SRL CALIGIURI ROBERTO CELERIS SRL CILENTO TLC SRLS CLARACOM DI LOPES MARIA & C. SAS CLIO SRL COMMON NET S.R.L. CONNECTIVIA SRL CONNESI SPA CONVERGENZE S.P.A S.B. DEV ITALIA S.R.L. DIGICOLOR.NET SRL UNIPERSONALE DIMENSIONE S.R.L. DODONET S.R.L. ELSYNET SRL EMMETI SRL ENERGENTE SRL EOLO S.P.A. ERA WIFI SRL ERMESLINK DI GIOVANNI DI STEFANO EURO.NET SRLS EUROPSYS S..R.L. EURORETI S.R.L. FACEGROUP DI FORTUNATO DAVIDE FASTNET – S.P.A. FASTWEB S.P.A FIDOKA SRL

VODAFONE ITALIA S.P.A. WARIAN SRL WI NET SNC WICITY SRL WIFI EVOLUTION DI GALLO GIOVANNI WI-GO SRL WIND TRE S.P.A. WINDSL SRL WI-NET SRL WIRLAB SRL WISPONE SRL WITEL SRL WT SRLS YOTTANET SRL

L’elenco completo dei 142 operatori è consultabile su questi due file excel scaricabili

>> Lista operatori accreditati (aggiornamento 24 novembre)

>> Lista operatori accreditati con offerte approvate (aggiornamento 24 novembre)

Bonus Pc e Tablet 2020: portale del provider

Una volta individuato l’operatore è necessario collegarsi alla pagina internet dedicata al bonus, dove sono esposte tutte le offerte disponibili nonché le modalità di attivazione.

In alternativa, è possibile contattare il servizio assistenza e chiedere informazioni sull’agevolazione.

Bonus Pc e Tablet 2020: come richiederlo

L’accesso al voucher Pc e Tablet non coinvolge Infratel Italia. Gli interessati dovranno rivolgersi agli operatori accreditati che partecipano all’iniziativa e sottoscrivere con questi un contratto di durata non inferiore ad un anno, certificando con apposita dichiarazione sostitutiva:

Di rientrare nel limiti di reddito ISEE fissato a 20 mila euro per l’intero nucleo familiare;

Che i componenti del nucleo familiare, per la stessa unità abitativa, non hanno già fruito del bonus.

Come ricordato da Infratel nelle FAQ presenti sul portale internet, le caselle di posta elettronica voucher@infratelitalia.it e consultazione@infratelitalia.it sono riservate esclusivamente agli operatori di telefonia.

Se prendiamo ad esempio il caso di Wind Tre, collegandosi alla sezione “Bonus Pc e Internet 2020” sono riepilogate le caratteristiche principali dell’agevolazione e le offerte disponibili.

Al fine di accedere al bonus è necessario compilare il form indicando i propri dati anagrafici e i riferimenti (posta elettronica e cellulare) per essere contattati dal servizio clienti.

Inviando la richiesta, l’interessato dichiara di essere in possesso di un valore ISEE non superiore a 20 mila euro, come richiesto dalla normativa per accedere al bonus.

Nel caso invece di TIM è possibile, all’interno della sezione dedicata del sito, cliccare su “verifica e attiva” o chiedere di essere contattati gratuitamente. Nel primo caso, si apre la procedura di attivazione online del contratto.

Da ultimo, Vodafone permette agli interessati di essere contattati gratuitamente per la verifica dei requisiti e la sottoscrizione del contratto.

Al di là delle ulteriori disposizioni dei singoli provider, nel corso della fase di attivazione della linea, agli utenti sarà chiesto di fornire i propri dati, oltre a carta d’identità, codice fiscale e compilare la domanda di ammissione al contributo.

Bonus Pc e Tablet 2020: consegna dei dispositivi

Una volta attivata la linea internet, un corriere o un tecnico dedicato consegneranno il modem e il tablet / pc acquistato.

Mentre il modem potrà essere rilasciato in comodato d’uso gratuito, gli altri dispositivi saranno acquistati dall’utente. Gli stessi potranno essere pagati a rate insieme al canone mensile o in un’unica soluzione all’atto della consegna.

Naturalmente, il beneficiario dovrà sostenere il costo del pc / tablet soltanto se quest’ultimo eccede il valore del bonus.

All’atto della consegna dei dispositivi (che potrà avvenire anche in uno dei punti vendita dell’operatore) sarà altresì necessario tenere a portata di mano i codici fiscali degli altri componenti il nucleo familiare, oltre a:

Copia del documento d’identità dell’intestatario del contratto nonché il suo codice fiscale;

nonché il suo codice fiscale; Modulo di richiesta ammissione al contributo;

Modulo attestante la consegna dei dispositivi e il livello di servizio misurato.

Bonus Pc e Tablet 2020: conclusione dell’acquisto

La consegna dei dispositivi coincide con la conclusione della fase di acquisto e attivazione della linea. A questo punto gli utenti potranno tranquillamente navigare e utilizzare i dispositivi acquistati.

Il contratto avrà durata variabile a seconda dell’operatore selezionato. Una volta giunti alla scadenza, l’interessato sarà ricontattato per verificare la sua volontà di proseguire con nuove condizioni contrattuali.







© RIPRODUZIONE RISERVATA