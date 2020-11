Extra Cashback Natale 2020: come funziona, importi, rimborsi, pagamenti

Nuova opportunità di rimborso in arrivo per le feste natalizie: chi effettua acquisti pagando con bancomat o carta di credito potrà ricevere un extra cashback, ossia un rimborso del 10 per cento su almeno 10 acquisti effettuati.

Questo il nuovo piano extra del governo per raddoppiare il malloppo prima ancora della partenza del cosiddetto Bonus bancomat o piano cashback, in partenza il 1° dicembre.

Per così dire un doppio cashback, pensato per dare slancio a un Natale che sembra davvero incerto, sia dal punto di vista degli spostamenti sia delle aperture attività. Ecco perché il bonus sarà “una tantum”: cioè verrà erogato una sola volta nel mese di dicembre. I rimborsi verranno versati sul conto corrente entro il mese di dicembre.

Ancora da definire il giorno in cui entra entrerà in vigore la misura, che sarà pronta comunque a inizio del prossimo mese.

Se così fosse questo extra cashback si aggiungerà a quello già approvato dal governo: il piano rimborsi per pagamenti tracciabili in 3 punti:

Cashback con rimborso del 10% sugli acquisti pagati con moneta elettronica

con sugli acquisti pagati con moneta elettronica Super cashback con rimborsi di 3 mila euro l’anno ai primi 100 mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni con le carte di credito/bancomat

con ai primi 100 mila cittadini che effettueranno il maggior numero di transazioni con le carte di credito/bancomat Lotteria degli scontrini, con un concorso a premi per chi utilizza la moneta elettronica.

Extra cashback a Natale 2020: come funziona

A inizio dicembre ne sapremo di più. Ad oggi, come specificato anche da Ansa, si parla di un rimborso del 10% fino a 150 euro, aggiuntivo rispetto alle misure già previste, per le spese effettuate con carte e app nel mese di dicembre: lo potrà ottenere subito (entro la fine dell’anno) chi a dicembre farà 10 acquisti e il rimborso arriverà direttamente via bonifico sul conto corrente.

Questi soldi arriveranno subito. Invece per i rimborsi del cashback “tradizionale” o bonus bancomat si dovrà attendere febbraio

Come funziona il Bonus bancomat 2020

Con il bonus bancomat 2020-21 verrà riconosciuto un rimborso del 10% degli importi spesi con mezzi tracciabili, fino a un tetto massimo di 3.000 euro annui. Dunque, ogni semestre la soglia massima sarà di 1.500 euro.

Conti alla mano, il cittadino potrà godere di un cashback massimo di 300 euro annui, ossia 150 euro di accredito per semestre.

Attenzione però: non sono inclusi nel cashback gli acquisti effettuati online. Vengono considerati solo i pagamenti elettronici presso i negozi fisici. Inoltre, sono validi anche gli acquisiti effettuati tramite app come Satispay.

Il primo rimborso dovrebbe arrivare sulle spese di Natale già il prossimo febbraio, e potrà valere fino a 150 euro, a seconda degli acquisti fatti.

