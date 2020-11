Legge Bilancio 2021: mappa delle novità per lavoratori e famiglie

La Legge di bilancio 2021, approvata in Consiglio dei ministri il 16 novembre scorso, prevede importanti novità in tema di lavoro e famiglia. Si parte con le agevolazioni contributive per l’assunzione di giovani e donne disoccupate, passando poi per l’estensione della Cassa integrazione COVID-19, la proroga del congedo obbligatorio per il padre lavoratore ed infine l’estensione di Ape sociale ed Opzione donna.

Si attende ora l’iter di discussione in Parlamento del provvedimento, che porterà alla sua definitiva approvazione entro il 31 dicembre 2020. Seguirà poi subito la pubblicazione della Legge in Gazzetta ufficiale e l’entrata in vigore.

Analizziamo nel dettaglio le principali novità in arrivo, destinate alle famiglie e lavoratori.

Legge di bilancio 2021: esonero contributi

Il testo del ddl Bilancio si concentra innanzitutto sulle agevolazioni, finalizzate a incentivare l’assunzione di alcune categorie lavorative. Si parla ad esempio di:

Proroga al 2029 dell’esonero contributivo per l’assunzione in aree svantaggiate già previsto dal Decreto Agosto dal 1º ottobre al 31 dicembre 2020: cosiddetto Decontribuzione Sud;

dell’esonero contributivo per l’assunzione in aree svantaggiate già previsto dal Decreto Agosto dal 1º ottobre al 31 dicembre 2020: Esonero totale per 36 mesi dei contributi a carico azienda per chi assume, nel biennio 2021-2022, a tempo indeterminato giovani fino a 35 anni di età;

a carico azienda per chi assume, nel biennio 2021-2022, a tempo indeterminato giovani fino a 35 anni di età; Aumento al 100% (entro il limite di 6 mila euro annui) per gli anni 2021 e 2022 dell’esonero introdotto dalla Riforma Fornero per l’assunzione di donne disoccupate.

Legge di bilancio 2021: Assegno unico famiglie

Arriva nel 2021 l’Assegno unico famiglia: saltato nella precedente manovra, farà capolino a partire dal prossimo anno. La prestazione è stata ufficialmente introdotta nella Legge di bilancio 2021 nel pacchetto famiglia.

Questo sussidio si traduce in un’erogazione mensile suddivisa per vari importi, spettante alle famiglie con figli minorenni e maggiorenni a carico, fino a un importo massimo di 200 euro mensili per figlio.

Legge di bilancio 2021: taglio cuneo fiscale

L’ulteriore detrazione prevista per i redditi compresi tra 28 mila e 40 mila euro è resa strutturale a decorrere dal 2021: si tratta del taglio del cuneo fiscale o bonus fiscale in busta paga. L’attuale normativa prevede infatti un’applicazione provvisoria della misura tra il 1º luglio e il 31 dicembre 2020.

Legge di bilancio 2021: cassa integrazione COVID-19

Previste altre 12 settimane di cassa integrazione con causale “COVID-19” da fruire:

Dal 1º gennaio 2021 al 31 marzo 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria;

per i trattamenti di Cassa integrazione ordinaria; Dal 1º gennaio 2021 al 30 giugno 2021 per i trattamenti di Cassa integrazione in deroga ovvero assegno ordinario erogato dal Fondo integrazione salariale (FIS).

Estesa inoltre per un massimo di novanta giorni la Cassa integrazione salariale operai agricoli (CISOA) da fruire tra il 1º gennaio 2021 e il 30 giugno 2021.

Sempre in tema di ammortizzatori sociali, l’articolo 51 estende di otto settimane l’esonero contributivo (da godere entro il 31 marzo 2021) per le aziende che non ricorrono alla Cassa integrazione per COVID-19. L’agevolazione, esclusa per le imprese del settore agricolo, è calcolata in relazione alle ore di Cassa integrazione totalizzate nei mesi di maggio e giugno 2020.

Legge di bilancio 2021: CIGS per imprese strategiche

Prorogata per il triennio 2021, 2022 e 2023 la Cassa integrazione guadagni straordinaria per le realtà con rilevanza economica strategica, anche a livello regionale, che abbiano esaurito i normali periodi di CIGS. La proroga eccezionale può avere durata di dodici mesi in caso di riorganizzazione aziendale o contratto di solidarietà, ridotti a sei per le crisi aziendali.

Legge di bilancio 2021: contratti a termine

Fino al 31 marzo 2021 è ammessa la possibilità di prorogare o rinnovare i contratti a tempo determinato, per un massimo di dodici mesi ed una sola volta, anche in assenza delle causali previste dalla legge. Resta comunque fermo il limite complessivo di ventiquattro mesi.

Legge di bilancio 2021: indennità Call center

Prorogata per tutto il 2021 l’indennità per i lavoratori dei call center, dipendenti di aziende non destinatarie della Cassa integrazione guadagni straordinaria, con un organico superiore alle cinquanta unità nel semestre precedente la data di inoltro della domanda.

Legge di bilancio 2021: blocco dei licenziamenti

Esteso il blocco dei licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, sia collettivi che individuali, fino al 31 marzo 2021. Vengono inoltre sospese le procedure di licenziamento collettivo pendenti avviate dopo il 23 febbraio 2020, eccezion fatta per i casi di recesso dei lavoratori già impegnati in un appalto, riassunti dal nuovo appaltatore in forza di un obbligo di legge, contratto collettivo nazionale o clausola del contratto di appalto.

Il blocco non si estende alle ipotesi di licenziamenti motivati da:

cessazione definitiva dell’attività di impresa;

accordo collettivo aziendale che incentivi la risoluzione del rapporto di lavoro;

fallimento.

Legge di bilancio: 2021: proroga bonus bebè

L’assegno di natalità è riproposto per tutti i figli nati o adottati dal 1º gennaio 2021 al 31 dicembre 2021. La prestazione è erogata dall’INPS in misura differente in ragione dell’ISEE, da un minimo di 80,00 euro ad un massimo di 160,00 euro.

Legge di bilancio 2021: congedo paternità

Il congedo obbligatorio per il padre lavoratore dipendente è replicato in misura pari a sette giorni anche per le nascite o adozioni avvenute nel 2021. Lo stesso vale per il congedo facoltativo di un giorno.

Ricordiamo che i giorni di assenza dal lavoro del padre sono:

Retribuiti dall’INPS;

Da fruirsi necessariamente entro il quinto mese di vita del bambino ovvero del suo ingresso in famiglia in caso di adozione / affidamento.

Legge di bilancio 2021: proroga Opzione donna

Il Ddl Bilancio propone di estendere l’accesso a Opzione donna per le lavoratrici che maturano i requisiti anagrafici e contributivi entro il 31 dicembre 2020, rispetto all’attuale disciplina che prevede come data limite il 31 dicembre 2019.

Legge di bilancio 2021: proroga Ape sociale

Prevista la proroga dell’Ape sociale al 31 dicembre 2021. Ad oggi, la normativa (Legge n. 232/2016) disciplina dal 1º maggio 2017 al 31 dicembre 2020 un’indennità erogata dall’INPS a coloro che abbiano compiuto almeno 63 anni di età, fino al raggiungimento della pensione di vecchiaia e, altresì, versino in condizioni di difficoltà economica.







