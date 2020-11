Concorso Comune Trani, 28 assunzioni a tempo indeterminato: come partecipare

Con il nuovo concorso Comune Trani si apre uno spiraglio per lavorare negli Enti Locali della Regione Puglia. Sono 28 i posti con contratto a tempo indeterminato e pieno, destinati a diplomati e laureati in diversi settori.

Nella Gazzetta Ufficiale n.87 del 6-11-2020 è stato pubblicato l’avviso di avviamento, quindi è aperta la finestra temporale per l’invio delle candidature fino al 6 dicembre 2020.

Nei prossimi paragrafi parliamo di: profili da assumere, requisiti di accesso, modalità di invio domanda e prove.

Concorso Comune Trani 2020: profili professionali

La ripartizione dei posti per profilo professionale è la seguente:

5 specialisti amministrativi , categoria D1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze armate e 1 posto riservato in favore degli interni;

, categoria D1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze armate e 1 posto riservato in favore degli interni; 1 assistente sociale , categoria D1;

, categoria D1; 7 istruttori amministrativi , categoria C1, di cui 2 posti riservati in favore dei volontari delle Forze armate e 1 posto riservato in favore degli interni;

, categoria C1, di cui 2 posti riservati in favore dei volontari delle Forze armate e 1 posto riservato in favore degli interni; 4 istruttori contabili , categoria C1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze armate e 1 posto riservato in favore degli interni;

, categoria C1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze armate e 1 posto riservato in favore degli interni; 6 istruttori tecnici , categoria C1, di cui 2 posti riservati in favore dei volontari delle Forze armate e 1 posto riservato in favore degli interni;

, categoria C1, di cui 2 posti riservati in favore dei volontari delle Forze armate e 1 posto riservato in favore degli interni; 3 istruttori di polizia locale , categoria C1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze armate;

, categoria C1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze armate; 2 programmatori gestione operativa, categoria C1, di cui 1 posto riservato in favore dei volontari delle Forze armate.

Concorso Comune Trani 2020: requisiti

I requisiti sono diversi per ogni procedura di selezione, non a caso c’è un bando per ogni profilo professionale.

In primis, gli interessati devono verificare di essere in linea con i requisiti generali, richiesti per l’accesso a tutti i concorsi pubblici e riportati in ogni bando.

Concorrere per un determinato profilo professionale implica anche essere in possesso di alcuni requisiti specifici, ovvero richiesti per una base conoscitiva delle attività o per svolgere mansioni connesse al ruolo.

Parliamo ad esempio della patente di tipo A e B per la selezione per istruttori di polizia locale, dell’iscrizione all’albo professionale per assistenti sociali oppure della diploma di Istituto Tecnico per istruttori tecnici.

Concorso Comune Trani 2020: modalità di invio delle domande

La domanda di partecipazione deve essere inviata telematicamente entro il 6 dicembre 2020.

La procedura è semplice: sul sito https://comunetrani.selezionieconcorsi.it/ bisogna scegliere una procedura tra quelle indicate e cliccando sul bottone “partecipa” si apre la schermata di registrazione. Una volta terminata la creazione dell’account è possibile compilare l’istanza.

La partecipazione non è gratuita: è richiesto il pagamento della tassa concorsuale dell’ammontare di 10 euro.

Prove Concorso Comune Trani

Le prove che determineranno il punteggio finale del candidato potrebbero essere precedute da una preselezione, ovvero una prova con domande a risposta multipla sulle materie a bando. I programmi sono differenziati per ciascun profilo.

I candidati risultati idonei affronteranno poi:

due prove scritte , di cui una a carattere teorico ed una a carattere teorico-pratico;

, di cui una a carattere teorico ed una a carattere teorico-pratico; una prova orale, un colloquio per verificare la conoscenza delle materie e la capacità logico-argomentativa, dialettica e linguistica. In sede d’esame verrà accertata anche l’abilità nell’uso delle apparecchiature e delle applicazioni informatiche più diffuse.

L’ultimo step della selezione è la valutazione dei titoli.

Per la preparazione consigliamo:

