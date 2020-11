Concorso Città Metropolitana Torino, 25 posti per diplomati e laureati: profili a bando, requisiti, prove

Nella Gazzetta Ufficiale n.88 del 10-11-2020 una nuova opportunità per lavorare negli Enti Locali del Piemonte: il concorso Città Metropolitana Torino è indetto per 25 unità da assumere con contratto di formazione lavoro della durata di 12 mesi.

Parliamo al singolare ma in realtà sono ben 15 i bandi pubblicati dall’Ente, uno per ogni profilo. La ripartizione dei posti è la seguente:

1 assistente sociale (categoria D – posizione economica D1);

(categoria D – posizione economica D1); 1 architetto (categoria D – posizione economica D1);

(categoria D – posizione economica D1); 2 ingegneri (categoria D – posizione economica D1);

(categoria D – posizione economica D1); 1 istruttore direttivo amministrativo (categoria D – posizione economica D1);

(categoria D – posizione economica D1); 2 istruttori direttivi di ragioneria (categoria D – posizione economica D1);

(categoria D – posizione economica D1); 2 istruttori direttivi tecnici , ambito ambientale – (categoria D – posizione economica D1);

, ambito ambientale – (categoria D – posizione economica D1); 2 istruttori direttivi tecnici, ambito edilizia – (categoria D – posizione economica D1);

1 istruttore direttivo tecnico, ambito impianti elettrici – (categoria D – posizione economica D1);

2 istruttori direttivi tecnici, ambito viabilità – (categoria D – posizione economica D1);

1 istruttore direttivo tecnico, ambito azioni integrate enti locali – (categoria D – posizione economica D1);

1 istruttore direttivo tecnico, ambito statistico – (categoria D – posizione economica D1);

2 specialisti in programmazione economica (categoria D – posizione economica D1);

(categoria D – posizione economica D1); 5 istruttori amministrativi o contabili (categoria C – posizione economica C1);

(categoria C – posizione economica C1); 1 istruttore elaborazione dati (categoria C – posizione economica C1);

(categoria C – posizione economica C1); 1 perito industriale, ambito ambientale – (categoria C – posizione economica C1).

Le domande sono ammesse fino al 10 dicembre 2020. Ricordiamo che i titoli di studio che consentono l’accesso alle procedure in categoria C sono i diplomi, mentre in categoria D le lauree.

Nei prossimi paragrafi elenchiamo i requisiti, le modalità di invio della domanda e le prove.

Concorso Città Metropolitana Torino: requisiti di accesso

I titoli di studio e l’iscrizione all’albo (se richiesta per la professione) non sono gli unici requisiti che i candidati devono possedere per accedere alla selezione. Occorrono:

un’età compresa tra i 18 e i 32 anni ;

; cittadinanza italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi Terzi purchè in possesso di un valido titolo di soggiorno o status;

italiana, di altro Stato membro dell’Unione Europea o di Paesi Terzi purchè in possesso di un valido titolo di soggiorno o status; godere dei diritti civili e politici nello Stato di appartenenza o provenienza;

nello Stato di appartenenza o provenienza; non essere esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non aver riportato condanne penali e non aver procedimenti penali pendenti che impediscano la costituzione del rapporto di impiego;

non essere stati destituiti, dispensati o dichiarati decaduti dall’impiego o licenziati per motivi disciplinari da pubbliche amministrazioni.

Tutti i bandi

Concorso Città Metropolitana Torino: domanda

Gli interessati devo presentare la domanda di partecipazione entro il 10 dicembre 2020 sul sito ittametrotorino1.ilmiotest.it. Per compilare il modulo con i propri dati è necessaria la registrazione al portale.

Alla domanda deve essere allegata la ricevuta di versamento della tassa di selezione del valore di 10 euro, una copia digitale della carta d’identità, nonchè eventuali certificazioni di equivalenza di titoli esteri o per la richiesta di ausili durante le prove.

Concorso Città Metropolitana Torino: prove

I candidati sono ammessi alla selezione con riserva di accertamento dei requisiti.

Il primo step è la preselezione, attivata con la ricezione di almeno 100 domande, per una prima scrematura dei candidati e senza attribuzione di punteggio.

La prova, a contenuto psico-attitudinale e/o tecnico-professionale e/o di cultura generale, può essere svolta al computer e consiste nella risoluzione di domande con risposte multiple prefissate.

La selezione prosegue con:

prova scritta , un test con quesiti a risposta aperta per verificare la conoscenza delle materie a bando;

, un test con quesiti a risposta aperta per verificare la conoscenza delle materie a bando; prova orale, un colloquio finalizzato ad accertare le competenze dei candidati, le capacità di elaborazione di soluzioni sugli argomenti a programma, la conoscenza della lingua inglese (e italiana per i cittadini di altri Paesi) e delle applicazioni informatiche più diffuse.

Vai all’approfondimento sui profili tecnici su Ingegneri.cc!

Per la preparazione consigliamo:

L’Impiegato del Comune Area amministrativa e contabile Cat. C e D negli Enti locali 2020 S. Biancardi, C. Costantini, E. Lequaglie, L. Oliveri, M. Quecchia, N. Rinaldi, G. Uderzo, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa e dell’area contabile negli Enti locali.



Quiz per Istruttore e istruttore direttivo Area tecnica - Cat. C e D negli Enti locali Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume presenta un’ampia selezione di quesiti a risposta multipla per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per istruttore e istruttore direttivo (Cat. C e D) nell’Area Tecnica. I test qui presentati affrontano, infatti, diritto degli Enti locali, diritto amministrativo,...



Concorso Istruttore e Istruttore direttivo 2020 Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali Stefano Bertuzzi (a cura di), 2020, Maggioli Editore 2020, Una guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Istruttore direttivo nell’Area Tecnica (cat. C e D). Il volume riassume, infatti, tutti gli argomenti oggetto della fase selettiva scritta e orale...









© RIPRODUZIONE RISERVATA