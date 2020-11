Concorso Comune Cremona, 27 unità area amministrativa e tecnica: profili, requisiti, domanda e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n.86 del 3-11-2020 è stato pubblicato l’avviso di avviamento del Concorso Comune Cremona per 27 unità a tempo pieno e indeterminato di categoria C e D. Di questi, 8 posti sono riservati ai volontari delle Forze Armate e 5 al personale interno dell’Ente.

Le professionalità richieste sono:

11 istruttori amministrativo-contabili, categoria D1;

9 istruttori direttivi tecnici, categoria D1;

4 istruttori amministrativo-contabili, categoria C1;

, categoria C1; 3 istruttori tecnici, categoria C1.

Le domande possono essere inviate fino al 3 dicembre, termine dopo il quale non sarà più possibile partecipare.

Nei prossimi paragrafi vediamo requisiti di accesso per ciascun profilo, modalità di invio della domanda e prove.

Concorso Comune Cremona: requisiti di accesso

I candidati al Concorso Comune Cremona per diplomati e per laureati devono essere in possesso dei requisiti generali, richiesti per tutte le selezioni nel comparto pubblico, e specifici, ovvero relativi alla professione e alle mansioni corrispondenti.

I titoli richiesti per ogni profilo sono:

Istruttore Direttivo Amministrativo-Contabile (categoria D1) – Diploma di Laurea (DL) oppure Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento Universitario;

Istruttore Direttivo Tecnico (categoria D1) – Diploma di Laurea (DL) oppure Laurea Specialistica (LS) o Laurea Magistrale (LM) o Diploma di Laurea Vecchio Ordinamento Universitario ad indirizzo tecnico;

Istruttore Amministrativo-Contabile (categoria C1) – Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (Diploma di Maturità quinquennale);

) – Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (Diploma di Maturità quinquennale); Istruttore tecnico (categoria C1) – Diploma di Istruzione Secondaria di secondo grado (Diploma di Maturità quinquennale) ad indirizzo tecnico.

I titoli conseguiti all’estero, per essere riconosciuti, devono essere accompagnati da un apposito provvedimento delle autorità competenti per attestare l’equiparazione.

Concorso Comune Cremona: domanda

La modalità di iscrizione online è l’unica consentita.

Gli interessati devono inviare la domanda di partecipazione mediante lo sportello telematico polifunzionale del Comune di Cremona sportellotelematico.comune.cremona.it entro giovedì 3 dicembre 2020.

Devono essere allegati:

curriculum professionale;

ricevura del versamento (generata direttamente seguendo la procedura guidata) della tassa di concorso di 10 euro.

Concorso Comune Cremona: prove

La conoscenza dei candidati sulle materie a programma verrà verificata tramite:

preselezione , attivata solo nel caso in cui le domande per ciascuna procedura siano superiori alle 100 unità, che prevede la somministrazione di test bilanciati sulle materie d’esame indicate per ciascun profilo;

preselezione, attivata solo nel caso in cui le domande per ciascuna procedura siano superiori alle 100 unità, che prevede la somministrazione di test bilanciati sulle materie d'esame indicate per ciascun profilo;

scritto, in questo caso 2 prove per i profili in categoria D1 e 1 prova per i profili in categoria C1;

, in questo caso 2 prove per i profili in categoria D1 e 1 prova per i profili in categoria C1; orale, un colloquio sulle materie a bando che comprenderà anche l’accertamento della conoscenza della lingua inglese e delle apparecchiature e applicazioni informatiche più diffuse.

Il voto della preselezione non incide sulla valutazione finale.

Per la preparazione consigliamo:

Istruttore Direttivo e Funzionario Area amministrativa e contabile Cat. C e D negli Enti locali 2020 S. Biancardi, C. Costantini, E. Lequaglie, L. Oliveri, M. Quecchia, N. Rinaldi, G. Uderzo, 2020, 2020, Il volume espone in maniera chiara, esauriente e approfondita tutti gli argomenti utili per la preparazione dei candidati alle prove di selezione dei concorsi per Istruttore direttivo e Funzionario (cat. C e D) dell’area amministrativa e dell’area contabile negli Enti locali.



Concorso Istruttore e Istruttore direttivo 2020 Area tecnica Cat. C e D negli Enti locali Stefano Bertuzzi (a cura di), 2020, Maggioli Editore 2020, Una guida chiara, esauriente e aggiornata per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per la copertura del ruolo di Istruttore e Istruttore direttivo nell’Area Tecnica (cat. C e D). Il volume riassume, infatti, tutti gli argomenti oggetto della fase selettiva scritta e orale...



Quiz per Istruttore e istruttore direttivo Area tecnica - Cat. C e D negli Enti locali Stefano Bertuzzi, Gianluca Cottarelli, 2020, Maggioli Editore 2020, Il volume presenta un’ampia selezione di quesiti a risposta multipla per i partecipanti ai concorsi indetti dagli Enti locali per istruttore e istruttore direttivo (Cat. C e D) nell’Area Tecnica. I test qui presentati affrontano, infatti, diritto degli Enti locali, diritto amministrativo,...









