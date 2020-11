Esame avvocato 2020, nuovo calendario prove scritte a dicembre e domande fino al febbraio 2021

Rinviate le prove scritte dell’esame avvocato 2020, precedentemente programmate per il 15, 16 e 17 dicembre.

Il Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, ha dichiarato sulla sua pagina Facebook che l’aggravemento della situazione sanitaria non consente uno svolgimento sicuro e quindi, in linea con il DPCM 3 novembre che ha previsto una sospensione momentanea delle prove concorsuali svolte in presenza, il primo step dell’esame di abilitazione verrà ricalendarizzato.

In realtà, la sospensione prevista dal suddetto DPCM è limitata al 3 dicembre, tuttavia visto l’aumento dei contagi e l’affluenza in alcune Corti d’Appello potrebbero non essere rispettate le necessarie misure di sicurezza anti-contagio.

A breve il Ministero fornità indicazioni più chiare, con avviso nella Gazzetta Ufficiale n.98 del 18 dicembre 2020 per il calendario e nella n. 21 del 16 marzo 2021 per l’accesso e la permanenza nelle sedi. Si presume quindi che la prova scritta possa tenersi nella primavera 2021.

Prorogato anche il termine per fare domanda, fissato al 12 febbraio 2021.

Leggi l’avviso del 10/11 in Gazzetta