Zone rosse e arancioni in lockdown da oggi: Regioni incluse, divieti e sanzioni

Entrano in vigore da oggi 6 novembre le restrizioni volute dal governo e inserite nell’ultimo Dpcm novembre, che ha fatto dell’Italia una vasta area divisa in zone, in base al rischio contagio Covid: zona rossa, zona arancione e zona gialla.

Ogni Regione è inclusa in una di queste aree, secondo una valutazione effettuata dal ministero della Salute assieme al comitato tecnico scientifico. Una valutazione fortemente osteggiata da molti governatori, Attilio Fontana in primis, ma non solo.

“Oggi siamo in una fase di transizione in cui ci sono delle ricrescite e bisogna intervenire per riportare la curva in una fase piu controllata”, ha affermato il presidente dell’Iss Silvio Brusaferro, nella conferenza stampa al ministero della Salute, per illustrare gli indicatori che hanno portato all’ordinanza di ieri del ministro Roberto Speranza relativa alle Regioni.

“L’aggiornamento dei nuovi dati avverrà nelle prossime ore. il percorso è condiviso e vede attori le regioni, il cts, il ministero”, ha aggiunto Brusaferro.

Dopo 14 giorni – ha aggiunto Gianni Rezza, direttore Prevenzione del dicastero della Salute – ci potrà essere una descalation per le regioni, cosi come se nella prossima cabina di regia ci fossero situazioni diverse, altre regioni potrebbero diventare rosse. Inoltre il sistema non è così rigido e c’e’ la possibilita di fare zone rosse anche in una regione che non è rossa.

Sta di fatto che da oggi 6 novembre alcune Regioni italiane sono in lockdown (rosse), altre in un quasi lockdown (arancioni), altre ancora in un lockdown molto aperto (gialle). Chi rientra in quale zona? Quali divieti dovranno essere rispettati? Quali sanzioni si rischiano?

Di seguito cosa è vietato fare nelle Regioni rosse e nelle Regioni arancioni, che di fatto vanno incontro (in maniera differenziata) a un vero e proprio lockdown.

Zone rosse e arancioni in lockdown: per quanto

Il nuovo Dpcm di novembre in Gazzetta ufficiale entro il 5 novembre ed entrerà in vigore il 6 novembre fino al 3 dicembre 2020. L’operatività è slittata per dare modo – secondo le parole di Conte – a tutti di adeguarsi per tempo alla nuova tornata di divieti.

Zona rossa, arancione e gialla: elenco Regioni

Come anticipato, con il nuovo Dpcm novembre, l’Italia è stata divisa in 3 mega-aree, con divieti e regole diversi in base al rischio Covid valutato dal ministero della Salute di concerto con il comitato tecnico scientifico. Quattro Regioni in zona rossa, due in zona arancione, le restanti in zona gialla.

Abbiamo quindi:

zona rossa (ad alto rischio),

(ad alto rischio), zona arancione (rischio intermedio),

(rischio intermedio), zona gialla (a rischio moderato)

Nella zona rossa sono comprese:

Lombardia,

Piemonte,

Calabria,

Valle d’Aosta.

Nella zona arancione rientrano:

Puglia,

Sicilia.

Le altre Regioni sono considerate zone gialle:

Abruzzo,

Basilicata,

Campania,

Emilia-Romagna,

Lazio,

Liguria,

Toscana,

Molise,

Marche,

Sardegna,

Friuli Venezia Giulia,

Veneto

le province autonome di Trento e Bolzano.

Regioni rosse in lockdown: cosa è vietato fare

Il più alto rischio di contagio Covid è stato riscontrato nelle Regioni Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta. Queste sono le Regioni che fino al 3 dicembre sono considerate zone rosse. E queste sono quindi le parti d’Italia che subiranno il lockdown più severo.

In queste zone ad altissimo rischio è stato deciso il lockdown quasi totale, con un blocco della mobilità interna ed esterna. Sono regioni considerate con scenario di tipo 4” e con un livello di rischio “alto”.

Cosa è vietato fare in Lombardia, Piemonte, Calabria, Valle d’Aosta? Vediamo di seguito restrizioni e regole da oggi 6 novembre fino al 3 dicembre:

entrare ed uscire dal proprio Comune di residenza (se non per motivi di urgenza, salute, lavoro),

entrare e uscire dalla propria Regione di appartenenza (se non per motivi di urgenza, salute, lavoro),

torna quindi l’autocertificazione per gli spostamenti

attività non essenziali e negozi al dettaglio chiusi sempre 7 giorni su 7 (tranne farmacie, supermercati, edicole, beni essenziali),

restano aperti i parrucchieri,

chiusi i centri estetici,

sospese le attività dei servizi di ristorazione 7 giorni su 7 (fra cui bar, pub, ristoranti, gelaterie, pasticcerie)

fermo restando lo svolgimento in presenza della scuola dell’infanzia, della scuola primaria, dei servizi educativi per l’infanzia e del primo anno di frequenza della scuola secondaria di primo grado, le attività scolastiche e didattiche si svolgono esclusivamente con modalità a distanza (Dad dalla seconda media),

sospesa la frequenza delle attività formative e curriculari delle Università,

smart working nel pubblico: i datori di lavoro pubblici limitano la presenza del personale nei luoghi di lavoro per assicurare esclusivamente le attività che ritengono indifferibili e che richiedono necessariamente tale presenza, anche in ragione della gestione dell’emergenza; il personale non in presenza presta la propria attività lavorativa in modalità agile,

asporto sempre consentito fino alle 22: è sempre consentito l’asporto fino alle 22, quando poi scatterà il coprifuoco, come nel resto d’Italia,

Si potrà svolgere solo nell’area intorno alla propria abitazione,

trasporto pubblico ridotto al 50% (salvo quello scolastico),

chiusi palestre, cinema, terme, teatri, sale scommesse, bingo

Chi ha necessità di spostarsi deve farlo per motivi di necessità e utilizzare l’autocertificazione per gli spostamenti

Regioni arancioni in lockdown: cosa è vietato fare

Nelle 2 Regioni considerate zone arancioni (Puglia e Sicilia) la situazione è lievemente più aperta, ma neanche poi tanto. Anche questi territori subiranno dal 6 novembre un quasi lockdown, con molte restrizioni, tra cui:

coprifuoco dalle 22 alle 5 del mattino (quindi vietato uscire in questi orari se non per comprovati motivi),

chiusi bar, ristoranti, gelaterie, pasticcerie 7 giorni su 7,

asporto sempre consentito fino alle ore 22 (quando scatta il coprifuoco),

centri commerciali chiusi nei weekend, festivi e prefestivi (salvo le farmacie, parafarmacie, generi alimentari, tabaccherie ed edicole interni),

musei e mostre chiusi,

trasporto pubblico ridotto al 50% (treni, bus, metro),

chiusi anche palestre, piscine, teatri, cinema, terme,

aperti i centri sportivi

Regioni rosse e arancioni: l’autocertificazione

Chi deve spostarsi nelle Regioni rosse e arancioni in lockdown, dal 6 novembre al 3 dicembre può farlo solo per giustificati motivi, ossia:

comprovate esigenze lavorative,

motivi di salute,

altri motivi ammessi dalle vigenti normative ovvero dai predetti decreti, ordinanze e altri

provvedimenti che definiscono le misure di prevenzione della diffusione del contagio.

Inoltre sarà sempre consentito tornare al proprio domicilio.

Tutti questi motivi devono essere provati dall’autodichiarazione, da esibire ai posti di blocco.

Regioni rosse e arancioni in lockdown: le sanzioni

Cosa succede se non di rispettano i divieti imposti dal lockdown imposto per le zone rosse e arancioni? Si rischiano pensanti multe. In particolare:

Chi non rispetta il coprifuoco rischia pesanti multe:

multa da 280 euro fino a 560 euro, nella misura massima,

multa aumentata in caso di più violazioni ravvicinate,

chiusura del locale nel caso di un esercente che non rispetta le chiusure imposte, oltre ovviamente alla sanzione amministrativa.







