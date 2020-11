Concorso Comune Reggio Emilia, 70 insegnanti ed educatori: come si partecipa, programmi e prove

Nella Gazzetta Ufficiale n.84 del 27-10-2020 è stato pubblicato un nuovo Concorso Comune Reggio Emilia per l’assunzione a tempo indeterminato di 70 insegnanti ed educatori presso i nidi e le scuole d’infanzia del territorio. In particolare:

31 posti nel profilo di educatore , categoria C, di cui 9 riservati;

nel profilo di , categoria C, di cui 9 riservati; 39 posti nel profilo di insegnante, categoria C, di cui 12 riservati.

Fino al 26 novembre è possibile compilare e inviare la domanda di partecipazione sul sito www.comune.re.it/concorsi.

Nei prossimi paragrafi indicheremo come partecipare, quali requisiti sono necessari e come funziona la selezione.

Concorso Comune Reggio Emilia: requisiti di accesso

Al Concorso insegnanti Reggio Emilia possono partecipare:

cittadini italiani o di Stati membri dell’Unione Europea, nonchè familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro e titolari del diritto di soggiorno anche permanente;

cittadini di Paesi terzi titolari del permesso di soggiorno UE per soggiornanti di lungo periodo o titolari dello status di rifugiato o dello status di protezione sussidiaria.

Gli aventi diritto delle categorie sopraindicate devono:

avere un’età compresa tra i 18 e l’età di collocamento a riposo;

non essere esclusi dall’elettorato politico attivo, nè essere stati licenziati, destituiti o dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o dichiarati decaduti ai sensi dell’art. 127, 1° comma, lett. D) del testo unico delle disposizione concernenti lo Statuto degli Impiegati Civili dello Stato;

non avere condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto di impiego;

idoneità fisica all’impiego;

essere in posizione regolare nei confronti dell’obbligo di leva;

per i cittadini non italiani, godere dei diritti civili e politici negli stati di appartenenza o provenienza e avere un’adeguata conoscenza della lingua.

Il titolo di studio richiesto è:

per il profilo di insegnante, diploma magistrale entro l’a.s. 2001/2002, Laurea in Scienze della Formazione Primaria a indirizzo scuola materna oppure Laurea magistrale in Scienze della formazione Primaria (LM-85 bis) a ciclo unico;

per il profilo di educatore, laurea magistrale, specialistica o diploma di laurea negli indirizzi indicati nel bando.

Concorso Comune Reggio Emilia: modalità di invio della domanda

La domanda di partecipazione deve essere inviata entro il 26 novembre compilando il form presente sul sito www.comune.re.it/concorsi.

Inclusa tra i documenti da allegare la ricevuta del pagamento della tassa concorsuale, dell’ammontare di 10 euro.

Al termine della procedura arriverà via mail la conferma. Ogni candidato deve accertarsi della ricezione per evitare eventuali errori nell’invio e, di conseguenza, l’esclusione dal concorso.

Concorso Comune Reggio Emilia: prove

Le prove che devono affrontare i candidati al Concorso Reggio Emilia per educatori e insegnanti sono:

preselezione , un test che può vertere su una o più delle tematiche tra materie d’esame, capacità di ragionamento logico, cultura generale e linguaggio;

, un test che può vertere su una o più delle tematiche tra materie d’esame, capacità di ragionamento logico, cultura generale e linguaggio; prova scritta , ovvero una traccia, un tema, un progetto, risoluzione di casi concreti o quesiti sulle materie d’esame per verificare capacità personali e competenze tecnico/specialistiche;

, ovvero una traccia, un tema, un progetto, risoluzione di casi concreti o quesiti sulle materie d’esame per verificare capacità personali e competenze tecnico/specialistiche; prova orale, un colloquio per verificare il grado di conoscenza delle materie delle prove, della lingua inglese, nonchè delle applicazioni e delle apparecchiature informatiche più diffuse.

Il punteggio della prova preselettiva non incide sul voto finale della graduatoria per assunzioni a tempo indeterminato, bensì per assunzioni a tempo determinato.

