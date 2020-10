Decreto Ristoro 2020: contributi a fondo perduto e rinnovo Rem. Tutti i nuovi aiuti in arrivo

(Foto Governo.it) Contributi a fondo perduto per imprese, nuova indennità Covid una tantum per stagionali e lavoratori dello spettacolo, rinnovo Reddito di emergenza, stop seconda rata Imu: l’annuncio delle nuove restrizioni in vigore con l’ultimo Dpcm 24 ottobre è andato di pari passo con la rassicurazione del premier Conte sull’arrivo di altri aiuti a favore di imprese e famiglie in difficoltà, per fare fronte a un novembre di fuoco.

Nel corso della conferenza stampa di presentazione del nuovo Dpcm 24 ottobre, in vigore fino al 24 novembre, Conte ha infatti annunciato che i fondi per ulteriori contributi a fondo perduto per imprese e attività commerciali e della ristorazione ci sono già, e che saranno erogati direttamente sul conto corrente dell’esercente da parte dell’Agenzia delle entrate. Così come sarà rinnovato per un altro mese il Reddito di emergenza (scaduto il 15 ottobre).

Tutti questi interventi di sostegno saranno inseriti nel Decreto Ristoro, in procinto di essere varato. Il Consiglio dei ministri dovrebbe riunirsi entro martedì 27 ottobre probabilmente per varare il decreto ad hoc.

Passiamo in rassegna tutti i nuovi aiuti in arrivo nel mese di novembre, per cittadini e imprese colpiti dal semi-lockdown, e dalle restrizioni anti-Covid introdotte con l’ultimo discusso decreto.

Contributi a fondo perduto per imprese a novembre

Nuovi contributi a fondo perduto in arrivo per le attività colpite dalle restrizioni covid. I contributi, secondo quanto detto dal ministro Roberto Gualtieri, potrebbero arrivare “già entro metà novembre, forse persino entro l’11 novembre”.

“Pensiamo che l’Agenzia delle Entrate possa erogare questi contributi già entro metà novembre, forse persino entro l’11 novembre, perché ci sarà lo stesso meccanismo già autorizzato per il vecchio fondo perduto. Quindi tutti quelli che hanno già fatto domanda per questi contributi lo riceveranno in automatico”, ha ribadito Gualtieri.

Le imprese che dovranno chiudere totalmente avranno un contributo a fondo perduto maggiore di quelle che invece abbasseranno la serranda alle 18, stando alle parole del viceministro dell’Economia, Antonio Misiani ai microfoni Rtl.

Chi chiude in toto quindi (cinema, teatri, palestre, piscine, centri benessere, sale gioco, sale scommesse, bingo, discoteche) riceverà un contributo maggiore, rispetto a bar, ristoranti e gelaterie, che dovranno invece tirare giù le serrande alle ore 18 (salva la possibilità del rake away e domicilio).

Con il Decreto Agosto si era deciso un finanziamento di aiuti a fondo perduto per gli esercizi di ristorazione con perdita di fatturato di almeno il 25% da marzo a giugno 2020, rispetto allo stesso periodo 2019. Con il nuovo decreto Ristoro questa limitazione verrà tolta e il sostegno sarà garantito a tutte le attività colpite dal Dpcm 24 ottobre.

Rinnovo reddito di emergenza 2020

Il Reddito di emergenza sarà rinnovato di un mese. È questa un’altra decisione presa dal Governo, per aumentare il sostegno alle famiglie in difficoltà. Non vale più quindi la scadenza al 15 ottobre, ma sarà ancora possibile fare domanda.

Indennità covid una tantum lavoratori spettacolo, stagionali turismo

Un altro aiuto in arrivo è una nuova indennità mensile una tantum per stagionali del turismo, spettacolo e lavoratori a intermittenti dello sport, che non usufruiscono della cassa integrazione. Il ministro dello Sport Vincenzo Spadafora ha annunciato che saranno 800 euro per novembre.

Cassa integrazione rifinanziata

Il Governo sta inoltre lavorando al rifinanziamento della cassa integrazione con altre 18 settimane. Era già stato annunciato in precedenza, ma è arrivata la conferma della ministra del Lavoro, Nunzia Catalfo.

Affitti e stop 2° rata Imu

Il premier Conte in conferenza stampa ha annunciato anche ulteriori aiuti, ad esempio:

un nuovo credito d’imposta per gli affitti per le attività penalizzate dalla crisi Covid

per le attività penalizzate dalla crisi Covid uno stop alla seconda rata IMU in scadenza il 16 dicembre, che sarà cancellata in toto







© RIPRODUZIONE RISERVATA