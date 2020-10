Concorso 120 Infermieri Asl Napoli 3 Sud: come e quando fare domanda, requisiti, prove

L’Asl Napoli 3 Sud ha indetto un concorso, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di 120 posti di CPS Infermiere, in categoria D. Così attesta la deliberazione del direttore generale n.736 del 6 ottobre 2020 che prevede altresì una riserva per il 30% dei posti in favore dei volontari delle Forze Armate congedati senza demerito dalle ferme contratte.

Il bando deve ancora essere pubblicato in Gazzetta Ufficiale e sul sito dell’Asl per dare il via alle candidature. Intanto, vediamo i requisiti di accesso e le prove che i candidati devono affrontare.

Concorso 120 Infermieri Asl Napoli Sud: requisiti di accesso

Al Concorso Infermieri Napoli per 120 posti possono partecipare tutti i soggetti in possesso di:

cittadinanza italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla legge, o di uno dei Paesi Europei;

italiana, salve le equiparazioni stabilite dalla legge, o di uno dei Paesi Europei; idoneità fisica all’impiego ;

; laurea in Scienze Infermieristiche (L/SNT), Diploma universitario di Infermiere o diploma/attestato conseguito in base al precedente ordinamento e riconosciuto equipollente;

(L/SNT), Diploma universitario di Infermiere o diploma/attestato conseguito in base al precedente ordinamento e riconosciuto equipollente; iscrizione all’albo professionale.

Non possono accedere invece: gli esclusi dall’elettorato attivo (voto) e i dispensati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per la produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile.

Concorso 120 Infermieri Asl Napoli Sud: domanda

La domanda di partecipazione deve essere prodotta e inviata sul sito https://aslnapoli3sud.iscrizioneconcorsi.it/ entro le ore 24 del 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

Prima di compilare la domanda è necessaria la registrazione al portale. Al termine della procedura è possibile procedere con l’iscrizione.

Concorso 120 Infermieri Asl Napoli Sud: prove

Le prove potrebbero essere precedute da una preselezione, con quiz a risposta multipla sugli argomenti a esame. Questo test si svolgerà solamente nel caso in cui le domande siano più di 300 e la sua valutazione non farà media.

Verranno valutate invece:

prova scritta , ovvero risoluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla sulle materie attinenti alla specifica attività professionale;

, ovvero risoluzione di quesiti a risposta sintetica e/o multipla sulle materie attinenti alla specifica attività professionale; prova pratica , consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti inerenti l’esercizio della professione (con rifrimento particolare alla struttura di assegnazione);

, consistente nell’esecuzione di tecniche specifiche o predisposizione di atti inerenti l’esercizio della professione (con rifrimento particolare alla struttura di assegnazione); prova orale, un colloquio sugli argomenti della prova scritta e pratica, elementi di informatica e lingua inglese.

Le convocazioni alla prova scritta saranno rese note sul sito dell’Asl almeno 15 giorni prima, con aumento a 20 giorni per le prove successive.

I titoli e le prove d’esame vengono valutate rispettivamente 30 e 70 punti. Dei 70 punti destinati alle prove:

30 sono per la prova scritta;

20 per la prova pratica;

20 per la prova orale.

Per la preparazione consigliamo:

