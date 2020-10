Le attività in franchising più redditizie del 2020

L’apertura di un’attività in franchising risulta, ad oggi, la soluzione perfetta per una persona che vuole aprire una propria attività ma avere delle garanzie e delle sicurezze in più.

Oltre ad essere la soluzione più conveniente, il franchising attualmente è anche la formula più redditizia per i giovani imprenditori ed è accessibile da tutti, anche senza esperienze nel settore di interesse.

Le attività in franchising hanno più possibilità di avere successo nel settore di riferimento e di godere di numerosi vantaggi che, nel caso di un’attività commerciale autonoma, non è possibile ricevere.

Come scegliere un’attività in franchising di successo

Gli elementi fondamentali su cui si basa un sistema di franchising sono: il franchisor, il franchisee e il contratto di franchising.

Il franchisor, ovvero l’azienda affiliante, ha già un background di esperienze e un business di successo e decide di creare una rete commerciale composta da affiliati per espandersi su un determinato territorio.

Il contratto di franchising regolamenta il rapporto di affiliazione commerciale e stabilisce che, a fronte di un pagamento di una quota d’ingresso, l’azienda trasferisce all’affiliato le proprie esperienze, l’immagine e un’assistenza costante. I contratti di franchising sono diversi e cambiano da brand a brand, tuttavia, al franchisee viene solitamente assegnata un’esclusiva di zona dove operare.

Alla base di un franchising di successo c’è l’esperienza, la storia e la mentalità del marchio di riferimento. Un marchio che tiene alla sua reputazione, si prende cura di ogni singolo affiliato e presta attenzione ad ogni percorso avviato. La brand reputation del marchio, detto anche casa madre, si basa sul percorso di ogni singola attività dei giovani imprenditori affiliati.

Un elemento che caratterizza un franchising di successo è il numero di affiliati gestiti direttamente dal marchio di riferimento: è importante notare la durata delle attività affiliate e il livello di formazione dei dipendenti, la qualità dei servizi offerti dal marchio franchisor e l’assistenza offerta agli affiliati.

Gli elementi importanti che strutturano un franchising di successo sono:

Know-how : il franchisor cede agli affiliati la sua competenza e la professionalità nell’avvio e nella gestione di un’attività.

: il franchisor cede agli affiliati la sua competenza e la professionalità nell’avvio e nella gestione di un’attività. Utilizzo dell’immagine di marca : l’immagine di marca di un’azienda si costruisce con gli anni e il franchising permette di consolidare l’immagine di una marca attraverso la sua diffusione su tutto il territorio. L’affiliato si appoggia sulle competenze e l’affidabilità di una marca, acquisendo la sua immagine e a sua volta aumenta il livello di notorietà e la brand reputation.

: l’immagine di marca di un’azienda si costruisce con gli anni e il franchising permette di consolidare l’immagine di una marca attraverso la sua diffusione su tutto il territorio. L’affiliato si appoggia sulle competenze e l’affidabilità di una marca, acquisendo la sua immagine e a sua volta aumenta il livello di notorietà e la brand reputation. Assistenza: l’azienda franchisor, attraverso il contratto di franchising, si impegna ad erogare assistenza, consulenze e prestazioni necessarie ed utili per il franchisee al fine di operare nei modi stabiliti sul contratto. Le modalità di assistenza delle aziende pilota prevedono attività di formazione e materiali di supporto, consulenti di zona e assistenza tecnica.

I settori franchising più redditizi e di successo

I settori franchising che ad oggi risultano essere più redditizi, operativi e di successo sono i seguenti:

Ristorazione Veloce : dai classici fast food ai piccoli chiostri e fast casual food. Rientrano nella categoria anche le attività specializzate in cibi io, vegani, vegetariani, senza glutine e così via.

: dai classici fast food ai piccoli chiostri e fast casual food. Rientrano nella categoria anche le attività specializzate in cibi io, vegani, vegetariani, senza glutine e così via. Negozi Biologici : erboristerie, cosmetici naturali, supermercati di prodotti bio, servizi di consulenza.

: erboristerie, cosmetici naturali, supermercati di prodotti bio, servizi di consulenza. Distributori Automatici : distributori di snack e bevande, distributore di acqua, distributore di detersivi alla spina, sexy shop, parafarmacia automatica, prodotti per bambini.

: distributori di snack e bevande, distributore di acqua, distributore di detersivi alla spina, sexy shop, parafarmacia automatica, prodotti per bambini. Servizi e Prodotti per Animali : alimenti per cani e gatti, servizi di toelettatura, servizi di lavaggio cani, servizi ricreativi per animali.

: alimenti per cani e gatti, servizi di toelettatura, servizi di lavaggio cani, servizi ricreativi per animali. Noleggio Auto : noleggio auto a lungo termine, noleggio veicoli elettrici, noleggio auto, scooter ed e-bike.

: noleggio auto a lungo termine, noleggio veicoli elettrici, noleggio auto, scooter ed e-bike. Benessere, Estetica e Salute: vendita di profumi alla spina, vendita di dispositivi di protezione individuale, servizi alla persona, estetica, servizi specializzati BIO, servizi di epilazione, crioterapia e tanto altro.







