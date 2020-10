Tfr/Tfs dipendenti pubblici: sbloccato (quasi) l’anticipo fino a 45 mila euro

Sbloccato l’anticipo Tfr/Tfs dipendenti pubblici grazie all’approvazione dell’accordo che, una volta firmato dai ministeri compenti, darà ufficialmente il via all’anticipo dei soldi per gli statali.

Il Consiglio di amministrazione dell’Inps ha infatti approvato la Convenzione che consente l’affidamento all’Inps della gestione del Fondo di garanzia per l’accesso all’anticipo finanziario dei trattamenti TFS/TFR spettanti ai dipendenti pubblici.

Come riporta la nota Inps – la Convenzione in oggetto passa ora alla firma di Ministero dell’Economia e Ministero del Lavoro, quali aderenti all’accordo quadro, approvato con D.M. 19 agosto 2020, insieme al Dipartimento della Funzione Pubblica.

Una volta perfezionata la firma del documento, i lavoratori potranno finalmente accedere a finanziamenti, a valere sul futuro TFS/TFR loro spettante. Si potrà chiedere fino a massimo di 45 mila euro attraverso le banche, alle quali l’INPS assicura la piena agibilità della garanzia a supporto dell’anticipo.

L’Ente ha comunicato di aver già trasmesso ai Ministeri competenti anche la bozza di circolare contenente le istruzioni operative per l’accesso alla garanzia, dirette agli Enti erogatori e alle banche.

I lavoratori interessati potranno così chiedere al proprio Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto, necessaria per richiedere l’anticipazione ad una delle banche aderenti, presenti sul www.lavoropubblico.gov.it/anticipo-tfs-tfr.

Ricordiamo in breve come funziona l’anticipo Tfr/Tfs per dipendenti pubblici.

I soggetti interessati possono presentare richiesta di finanziamento di una somma pari all’importo dell’indennità di TFS maturata, alle banche o agli intermediari finanziari che aderiscono a un apposito accordo quadro da stipulare.

L’importo finanziabile, come anticipato, arriva fino a 45 mila euro.

Possono chiedere l’anticipo del TFS/TFR, non ancora liquidato dall’ente erogatore:

Il lavoratore pubblico interessato dovrà richiedere all’Ente erogatore del TFS/TFR la certificazione del diritto all’anticipazione:

La domanda di certificazione del diritto all’anticipo TFS/TFR deve essere presentata dal richiedente all’ente erogatore. Il richiedente in possesso della predetta certificazione presenta la domanda di anticipo TFS/TFR alla banca, con allegati questi documenti:

Ricordiamo che l’anticipo può essere richiesto per un importo massimo di 45 mila euro. La Banca non può applicare all’anticipo commissioni o altri oneri oltre il tasso d’interesse.

(Fonte Inps)

Potrebbero interessarti:

Alessandra Gerbaldi,

Maggioli Editore

2020,

Il volume, Si presenta come uno strumento utile sia per chi già opera nel settore, per consentirgli di non perdere il contatto con i passaggi necessari per l’elaborazione delle buste paga e dei vari adempimenti connessi, sia per coloro che si approcciano per la prima volta alla materia, a cui...