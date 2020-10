Nuovo Dpcm ottobre: mascherine obbligatorie e tutti i divieti in arrivo

(foto Ansa) Mascherine obbligatorie anche all’aperto: questa una delle principali misure anti-Covid attese nel nuovo dpcm ottobre, presentato questa mattina (6 ottobre) dal ministro della Salute Roberto Speranza, in Parlamento. Il suo arrivo definitivo è atteso entro la giornata del 7 ottobre.

Le misure essenziali, come l’obbligo di mascherine all’aperto, sono state confermate, altre smentite. Oltre al diktat mascherine, ci sono altre due regole fondamentali, ha spiegato Speranza:

distanziamento

divieto di assembramenti

I controlli però saranno rafforzati.

Le ultime notizie in arrivo sui contagi non sono confortanti. I numeri tornano a salire ai livelli di aprile ed è in arrivo una nuova stretta del Governo per frenare quella che a tutti gli effetti può definirsi la seconda ondata di Coronavirus in Italia (anche se non grave come quelle di altri paesi).

Oggi 6 ottobre il dibattito in Parlamento, momento durante il quale il ministro della Salute Roberto Speranza ha riferito alle Camere i contenuti del nuovo Dpcm (discusso il 5 ottobre) e confermato la richiesta ufficiale di proroga dello stato di emergenza fino al 31 gennaio 2021, come annunciato dal premier Conte pochi giorni fa.

L’orientamento del Governo verso l’introduzione dell’obbligo di mascherine all’aperto in tutta Italia è stato dunque confermato.

Ecco in breve i nuovi obblighi e divieti in arrivo nel nuovo Dpcm ottobre, per arginare la seconda impennata di contagi covid, che interessa ormai tutto il territorio nazionale.

Dpcm ottobre: no a lockdown

Il ministro dell’Economia Roberto Gualtieri, a RaiNews24, aveva voluto rassicurare – dopo i rumors degli ultimi giorni – sul fatto che non verranno imposti nuovi lockdown al paese. Escludiamo” nuovi lockdown, “ma per escluderli dobbiamo evitare i contagi. Proprio perché l’obiettivo è non dover tornare a nuovi lockdown, dobbiamo mettere un surplus di attenzione e rigore nel contenimento del virus”.

E così è stato: nessuna chiusura anticipata dei locali e nessun coprifuoco sono stati inseriti nel provvedimento.

Dpcm: controlli rafforzati per il rispetto delle regole

Speranza ha rassicurato sul fatto che il governo lavora per rafforzare i controlli, per vigilare sul rispetto delle regole fondamentali imposte da questo provvedimento: “lavoriamo per aumentare i livelli dei controlli perchè gli assembramenti sono un rischio reale che non possiamo permetterci. Dobbiamo ricordare le regole essenziali come il lavaggio delle mani, oltre al’uso delle mascherine”.

Dpcm ottobre: durata 30 giorni

Il nuovo decreto di contenimento contagi potrebbe avere una durata di 30 giorni. Questo almeno avrebbe detto il ministro della Salute Roberto Speranza nell’incontro con il ministro Francesco Boccia con gli enti locali.

Il dpcm, ha sottolineato Speranza, arriverà solo dopo il confronto con le Camere in programma domani e un nuovo passaggio con i rappresentanti di Regioni, Comuni e Province.

Dpcm ottobre: mascherina obbligatoria all’aperto

Alcune Regioni hanno già re-introdotto questa misura. Con il decreto in arrivo però, l’obbligo di mettere la mascherina anche all’aperto potrebbe essere esteso in tutto il Paese, senza eccezioni. Da tempo infatti gli assembramenti di persone all’uscita dei supermercati, delle scuole, nelle piazze e fuori dai locali, sono ricominciati. E sempre più spesso da mesi la mascherina viene lasciata a casa. D’ora in poi invece potrebbe essere re-introdotto questo obbligo, per arginare il più possibile questa ondata di contagi.

Dpcm ottobre: diktat ai governatori di Regione

In tema di misure restrittive, l’idea è quella di consentire ai governatori delle Regioni italiane di adottare proprie disposizioni, ma solo se più restrittive di quelle nazionali. In pratica si vuole vietare loro di adottare in modo arbitrario misure più lassive e soft, rispetto alle decisioni prese dal Governo.

Nuovo Dpcm: niente chiusura bar e ristoranti

Smentite le voci su una chiusura anticipata di bar, ristoranti e locali. Si era parlato di serrare le porte dei locali alle 23. Al massimo a mezzanotte. Ma la smetita da Palazzo Chigi è arrivata. “Non c’è nessuna intenzione da parte del governo di chiudere ristoranti, bar e locali come si legge su alcune testate, né di anticiparne l’orario di chiusura introducendo di fatto un coprifuoco”.

Nuovo Dpcm ottobre: feste private a numero ridotto

Restrizioni in arrivo anche per le feste private, dove il contagio è sempre dietro l’angolo. Si parla di limitare il numero dei partecipanti a 200 persone. Numero che sale invece a 1.000 persone per gli eventi all’aperto (come ad esempio negli stadi).

Nuovo Dpcm ottobre: il calcio non si ferma

“Un po’ meno calcio e un po’ più scuola, se possibile”, ha ribadito il ministro Speranza, garantendo però che non ci sarà alcuno stop alla serie A. Questo perchè secondo il ministro il comitato tecnico scentifico “In tutta sicurezza ha disposto delle norme che consentono al campionato di andare avanti”.







© RIPRODUZIONE RISERVATA