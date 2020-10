Concorso Oss Caserta, 60 posti a tempo indeterminato: come funziona e quando fare domanda

Sul sito dell’Ospedale “Sant’Anna e San Sebastiano è stata pubblicata la delibera n.240 del 25 settembre 2020 per un nuovo Concorso Oss Caserta.

La procedura, con selezione per titoli ed esami, porterà all’assunzione di 60 Operatori Socio-Sanitari a tempo indeterminato.

Vediamo assieme le principali informazioni contenute nel bando.

Concorso Oss Caserta: bando e requisiti di accesso

I candidati al Concorso Oss Caserta devono essere innanzitutto idonei allo svolgere mansioni connesse alla qualifica professionale. L’Azienda Sanitaria provvederà ad accertare la veridicità della dichiarazione.

Oltre ai requisiti generali, richiesti per tutte la partecipazione a tutti i concorsi pubblici, i candidati devono aver conseguito:

diploma di istruzione secondaria di I° grado o assolvimento dell’obbligo scolastico;

o assolvimento dell’obbligo scolastico; attestato di qualifica professionale di Operatore Socio Sanitario.

Consulta il bando

Concorso Oss Caserta: domanda di partecipazione

Non è ancora possibile partecipare al Concorso Oss Caserta: occorre attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale. Da quel momento, la domanda dovrà essere presentata esclusivamente in via telematica entro il 30° giorno dalla pubblicazione.

Il sito al quale accedere per la compilazione e l’invio è aocaserta.selezionieconcorsi.it.

Per la partecipazione è richiesto un contributo di 10 euro da pagare tramite bonifico bancario.

Concorso Oss Caserta: prove di selezione

La graduatoria finale verrà stilata sulla base dei titoli del candidato e del punteggio ottenuto nelle prove.

La Commissione può attribuire un massimo di 100 punti, così ripartiti:

40 per i titoli;

60 per le prove d’esame.

La selezione consiste in una prova pratica e una prova orale, precedute da una preselezione solo in caso di un elevato numero di domande ricevute. Ecco come sono strutturate:

preselezione , ovvero un test con quesiti a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo a concorso e cultura generale;

, ovvero un test con quesiti a risposta multipla sulle materie attinenti al profilo a concorso e cultura generale; prova pratica , esecuzione di tecniche specifiche;

, esecuzione di tecniche specifiche; prova orale, un colloquio sulle materie della prova pratica.

