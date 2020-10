Concorso Infermieri Avellino, 160 posti per laureati: requisiti, come fare domanda e prove

In attuazione della deliberazione n.751 del 3/08/2020 del Direttore Generale, è indetto il Concorso Infermieri Avellino per la copertura di 160 posti di Infermiere.

E’ fatta riserva nei confronti del personale già operante (con 3 anni di esperienza nella medesima struttura e ruolo) e dei volontari delle Forze Armate (qui il dettaglio).

Per ottenere il contratto a tempo indeterminato, i candidati dovranno affrontare prove scritte e orali, oltre che presentare i propri titoli di studio e di servizio per aumentare il punteggio in graduatoria.

Vediamo assieme tutte le informazioni sul bando.

Concorso Infermieri Avellino: bando e requisiti di accesso

Al Concorso Infermieri Campania possono partecipare tutti i soggetti in possesso di:

laurea in Infermieristica ;

; iscrizione all’albo professionale.

Si tratta di requisiti specifici richiesti per svolgere le mansioni relative alla posizione lavorativa.

Contestualmente, devono essere posseduti i requisiti generali necessari per accedere ai concorsi pubblici.

Concorso Infermieri Avellino: come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere trasmessa telematicamente entro il 30° giorno successivo alla pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale, ad esclusione dei festivi. Il termine è quindi fissato al 2 Novembre 2020.

Il sito di riferimento per l’iscrizione è aornmoscati.iscrizioneconcorsi.it. Nel PDF del bando è allegato anche il fac-simile della domanda.

La partecipazione non è gratuita: infatti deve essere versato un bonifico di 10 euro.

Concorso Infermieri Avellino: prove

Le prove d’esame sono:

scritta , consistente nella risoluzione di un tema o quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti agli ambiti di competenza professionale, etico deontologica, legislativo-sanitaria;

, consistente nella risoluzione di un tema o quesiti a risposta sintetica o multipla attinenti agli ambiti di competenza professionale, etico deontologica, legislativo-sanitaria; pratica , consistente nella predisposizione di atti connessi al profilo professionale e riguardanti tecniche, aspetti relazionali e organizzativi per la soluzione di casi assistenziali;

, consistente nella predisposizione di atti connessi al profilo professionale e riguardanti tecniche, aspetti relazionali e organizzativi per la soluzione di casi assistenziali; orale, un colloquio orale sulle materie a concorso, lingua inglese o francese ed elementi di informatica.

Test dei concorsi per Infermiere Ivano Cervella, 2019, Maggioli Editore 2019, Il volume costituisce uno strumento utile per quanti si apprestano a sostenere un concorso pubblico per infermiere. I 5000 quiz a risposta multipla, infatti, sono il frutto di un attento studio degli argomenti più spesso oggetto d’esame e dei quesiti effettivamente somministrati durante le...



L’infermiere Marilena Montalti-Cristina Fabbri, 2018, Maggioli Editore 2018, Il manuale, giunto alla IX edizione, costituisce un completo e indispensabile strumento di preparazione sia ai concorsi pubblici sia all’esercizio della professione di infermiere. Con un taglio teorico-pratico affronta in modo ampio ed esaustivo tutte le problematiche presenti all’interno...









© RIPRODUZIONE RISERVATA