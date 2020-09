Bonus Pc e Tablet 2020: come funziona, importo, comodato d’uso, come richiederlo

Bonus Pc e Tablet 2020. La diffusione della pandemia da Coronavirus ha innescato l’obbligo di un nuovo approccio, sia da un punto di vista lavorativo – con l’incentivazione dello smart working – sia da un punto di vista tecnologico, con l’introduzione di lezioni a distanza, non soltanto in ambito scolastico. Questi avvenimenti, quindi, hanno costretto l’Italia a adattarsi al cambiamento tecnologico. Infatti, non poter andare in ufficio o a scuola ha reso necessario l’utilizzo di nuovi strumenti per docenti, studenti, lavoratori e professionisti. Pc e tablet entrano, quindi, in migliaia di case delle famiglie italiane essendo ormai divenuti strumenti indispensabili sia per lavorare che per l’apprendimento.

A questo proposito, per sostenere la digitalizzazione e per combattere il cd. digital divide, sono stati firmati i decreti attuativi e istitutivi del cd. bonus pc e tablet. Si tratta di un incentivo che varia da un minimo di 200 euro fino a un massimo di 500 euro a beneficio. L’agevolazione si rivolge a famiglie e imprese per poter dotarsi di strumenti tecnologici che possano essere in grado di avvicinare anche coloro che sono in difficoltà economica al livello minimo di benessere.

Le domande per richiedere il bonus sono partite il 20 settembre 2020. I primi voucher saranno disponibili a fine settembre, come è stato annunciato dalla ministra dell’innovazione, Paola Pisano, nel corso della sua audizione in commissione Trasporti alla Camera.

Vediamo quindi in dettaglio cos’è il bonus pc 2020, come funziona, a quanto ammonta l’importo e come richiederlo.

Bonus Pc e Tablet 2020: cos’è

Il bonus pc 2020 è un contributo economico per acquistare dispositivi elettronici, servizi e strumenti per la navigazione. Nello specifico, consiste in uno sconto per l’acquisto di:

computer;

tablet;

connessioni internet;

da parte di famiglie che rientrano entro certi limiti di reddito.

L’agevolazione ha la forma di un rimborso ed è erogata tramite il sistema dei voucher. Ma attenzione: non è come sembrava all’inizio. Non ci saranno buoni o voucher da consegnare in qualsiasi negozio di tecnologia per l’acquisto dei dispositivi scelti. Tutto passerà dall’operatore telefonico. La società che gestisce tutto è Infratel e sarà proprio questa a ricevere il bonus sotto forma di rimborso. Il cittadino dovrà contattatare gli operatori telefonici (preventivamente iscritti al portale). L’operatore eroga all’utente il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione e di fornitura del router. I computer e i tablet non potranno essere acquistati direttamente dagli utenti, ma saranno gli stessi operatori, che potranno fornirli esclusivamente in comodato d’uso. Questo almeno secondo le ultime indiscrezioni trapelate.

E’ quindi tutti un po’ più complicato del previsto.

Bonus Pc e Tablet 2020: a chi spetta

Possono accedere al bonus le famiglie con valore ISEE non superiore alle soglie di 20.000 e 50.000 euro. Inoltre, è indirizzato sia a coloro che ne sono sprovvisti che a coloro che opteranno per un miglioramento dei servizi già in loro possesso.

Di conseguenza, per usufruire del bonus, i richiedenti devono avere una delle seguenti caratteristiche:

essere privi di connessione internet;

disporre di una connessione con velocità inferiore a 30 Mbit/s;

disporre di una connessione di almeno 30 Mbit/s ed essere disponibile a passare ad una connettività superiore, fino 1 Gbps.

Bonus Pc e Tablet 2020: importo

Il buono per l’acquisto di strumenti e servizi informatici ha un valore che varia da 200 a 500 euro, a seconda del reddito dei beneficiari. Nello specifico, lo sconto ha il seguente importo:

bonus 500 euro per le famiglie con ISEE inferiore a 20.000 euro . Tale somma va così ripartita: 200 euro per coprire i costi delle connessioni internet e 300 euro per l’acquisto di pc o tablet;

per le famiglie con . Tale somma va così ripartita: per coprire i costi delle connessioni internet e per l’acquisto di pc o tablet; bonus da 200 euro per i cittadini con ISEE inferiore a 50.000 euro, da utilizzare per accedere a connessioni internet più veloci.

Bonus Pc e Tablet 2020: le condizioni

Le condizioni specifiche per poter ottenere il beneficio sono:

effettuare un’attivazione o un passaggio a servizi di connettività ad almeno 30 Mbit/s , per beneficiari privi di connessione internet oppure in possesso di contratti con velocità di navigazione inferiore;

, per beneficiari privi di connessione internet oppure in possesso di contratti con velocità di navigazione inferiore; passare a contratti di connettività fino a 1 Gbit/s, nel caso di utenti che già possiedono connessioni, ma con velocità di navigazione minore (almeno 30 Mbit/s).

Bonus Pc e Tablet 2020: come funziona

Il bonus consiste nell’erogazione di un voucher spendibile per ridurre i costi di alcune tipologie di servizi e strumenti. Nello specifico, i voucher possono essere utilizzati per:

acquistare e utilizzare servizi di navigazione con connessione ad alta velocità (a partire da 30 Mbit al secondo);

con connessione ad (a partire da 30 Mbit al secondo); acquisire dispositivi elettronici ed informatici, come tablet o PC, forniti dallo stesso operatore scelto per l’attivazione del contratto internet.

I voucher saranno rilasciati da Infratel Italia (Infrastrutture e Telecomunicazioni per l’Italia S.p.A.), società del MISE, che fa parte parte del Gruppo Invitalia, che è il soggetto attuatore dei “Piani Banda Larga e Ultra Larga” del Governo. La società renderà disponibile a breve un’apposita piattaforma web su cui dovranno accreditarsi i fornitori di telefonia e internet intenzionati a concedere gli sconti previsti a clienti vecchi e nuovi.

Quindi, i cittadini in possesso dei requisiti necessari dovranno rivolgersi direttamente ai singoli operatori, per valutarne le offerte e fare richiesta dei servizi di interesse. Sarà, a questo punto, lo stesso provider ad applicare lo sconto internet, sul canone o sul costo di attivazione, e a fornire il router per la navigazione e l’eventuale Computer o Tablet scelto dal cliente.

Bonus Pc e Tablet 2020: il comodato d’uso

Dalle ultime indiscrezioni, c’è un nodo focale di cui occorre tenere conto: pare che il bonus non si rivolga all’acquisto diretto di un pc o tablet, ma solo a servizi che prevadano il comodato d’uso: cioè l’utilizzo del bene per un periodo di tempo stabilito e poi di una sua restituzione.

Bonus Pc e Tablet 2020: come richiederlo

Come detto, la domanda andrà effettuata direttamente ai provider dei servizi di interesse, il quale proporrà i servizi internet e/o di vendita di dispositivi informatici su cui applicare l’agevolazione. I richiedenti non dovranno registrarsi sul portale web Infratel, poiché tale servizio sarà riservato esclusivamente agli operatori.

Penserà a tutto l’operatore telefonico, in particolare sarà lui a:

erogare all’utente il bonus come sconto sul canone o sull’eventuale costo di attivazione

fornisce il router,

fornisce il router, fornire il pc o il tablet (a scelta dell’utente), per le famiglie della prima fascia.

L’operatore, mediante apposita procedura sul portale Infratel, otterrà poi il rimborso dei costi.







