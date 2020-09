Esame di Stato professionisti 2020, seconda sessione: unica prova orale

Il Ministero dell’Università e della Ricerca ha pubblicato il DM n.661 del 24 settembre 2020, con indicazioni sulle modalità di svolgimento delle prove per la seconda sessione esami di stato professionisti.

La sessione prevista per il 23 novembre 2020 è costituita da un’unica prova orale, svolta a distanza.

Vediamo in sintesi tutte le novità.

La seconda sessione dell’Esame di Stato professionisti 2020 consiste in un colloquio a distanza. Queste le disposizioni del Miur che, con il DM n.661 del 24 settembre 2020, ha confermato la modalità di svolgimento telematica anche per la seconda sessione.

Nessuna novità sui programmi da studiare: la prova orale verte su tutte le materie previste dalle specifiche normative.

Le professionalità interessate sono: dottore agronomo e dottore forestale, agrotecnico, architetto, assistente sociale, attuario, biologo, chimico, geologo, geometra, ingegnere, perito agrario, perito industriale, psicologo, odontoiatra, farmacista, veterinario, tecnologo alimentare, dottore commercialista, esperto contabile e revisore legale.

Per partecipare i candidati devono aver completato un percorso di studi universitario attinente all’ambito professionale scelto.

Oltre alla laurea, per alcune professioni è richiesto anche il completamento di un periodo di tirocinio prima dell’inizio delle prove.

I candidati che non hanno ancora terminato il percorso possono dichiarare in fase di domanda che si impegneranno a produrre l’attestato di fine pratica professionale entro la data di inizio degli esami.

Alberto Fabio Ceccarelli, Paolo Villatico Campbell,

Maggioli Editore

2020,

Volume 1: "Guida pratica alla progettazione per l’esame di abilitazione"Qualificato testo di riferimento per la progettazione architettonica, urbanistica e di recupero/restauro, la GUIDA PRATICA ALLA PROGETTAZIONE è, da oltre 19 anni, lo strumento indispensabile per prepararsi all’esame di...