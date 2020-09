Concorsi Vigili del Fuoco 2020-2021, ecco i regolamenti per direttori: tutti i bandi in arrivo

In arrivo nuovi Concorsi Vigili del Fuoco. Con un comunicato sul sito ufficiale del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco viene annunciata la programmazione dei concorsi e delle assunzioni di personale per il biennio 2020-2021.

Ad influire sul calendario dei reclutamenti anche il Decreto Rilancio (DL 19 maggio 2020, n.34), che ha previsto ulteriori concorsi pubblici, concorsi interni e assunzioni dirette per diversi profili.

Vediamo assieme tutti i dettagli.

Concorsi Vigili del Fuoco: profili richiesti per nuove assunzioni

Tra i Concorsi Vigili del Fuoco Decreto Rilancio sono state individuate ulteriori necessità rispetto al normale piano assunzionale.

Indetto il Concorso per 87 vice-direttori, il cui bando è stato pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 12 Maggio e la scadenza dei termini di presentazione della domanda è prevista all’11 Giugno.

In svolgimento anche il Concorso per 198 operatori: alcune unità sono già state assunte mentre in alcune realtà territoriali i Centri per l’Impiego non hanno completato l’iter.

Di seguito un elenco con tutte le procedure in arrivo con relativo calendario di pubblicazione, attivate previa pubblicazione del regolamento in Gazzetta Ufficiale:

11 vice direttori sanitari : il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di giugno;

: il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di giugno; 84 ispettori logistico-gestionali : il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di luglio;

: il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di luglio; 42 ispettori informatici : il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di settembre;

: il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di settembre; 20 ispettori antincendi: il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di ottobre.

Concorsi Vigili del Fuoco 2020-2021: procedure interne

Previste dalla programmazione del Corpo nazionale dei Vigili del Fuoco anche procedure di reclutamento interne per i seguenti ruoli:

ispettori antincendi : il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di luglio;

: il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di luglio; ispettori logistico-gestionali : il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di dicembre;

: il bando verrà pubblicato presumibilmente entro il prossimo mese di dicembre; 5 primi dirigenti logistico-gestionali, 1 primo dirigente informatico e 1 primo dirigente per la comunicazione in emergenza : pubblicato in Gazzetta il DM 7 luglio 2020, n. 106 con il regolamento per l’avvio del concorso. Il bando potrebbe essere previsto entro il mese di novembre;

: pubblicato in Gazzetta il DM 7 luglio 2020, n. 106 con il regolamento per l’avvio del concorso. Il bando potrebbe essere previsto entro il mese di novembre; 25 direttori, 15 direttori logistico-gestionali e 3 direttori informatici: pubblicato il DM 23 giugno 2020, n. 105 con indicazioni sull’avviamento. ll bando verrà pubblicato presumibilmente entro dicembre.

Il calendario sull’uscita dei bandi rimarrà tale solamente con la pubblicazione preventiva del regolamento in Gazzetta Ufficiale.

Per trovare risorse utili alla preparazione del Concorso Vigili del Fuoco 2020, vai al catalogo Maggioli Editore!







© RIPRODUZIONE RISERVATA