I professionisti e la formazione Covid-19 con ICOTEA

L’emergenza COVID-19 ha modificato le esigenze formative in materia di salute e sicurezza sul lavoro. La ripresa delle attività economiche ha portato all’attivazione di nuove procedure e protocolli, insieme a una serie di misure per prevenire la diffusione del virus.

L’esercizio professionale si è dunque dovuto adeguare alle nuove disposizioni, nel rispetto del “Protocollo condiviso di regolamentazione delle misure per il contrasto e il contenimento della diffusione del virus Covid-19 negli ambienti di lavoro”, del “Protocollo cantieri” e del “Protocollo settore trasporto e logistica” e delle “Linee di indirizzo per la riapertura delle attività economiche e produttive – Conferenza Stato Regioni”. Tutti i professionisti devono essere dunque adeguatamente formati e informati per conoscere i comportamenti corretti da adottare nei luoghi di lavoro e tutti i possibili scenari in cui occorre saper intervenire prontamente.

Per assolvere a quest’obbligo di formazione, ICOTEA, e-learning Institute di alta formazione e qualificazione professionale, ha attivato il corso COVID-19. Il corso COVID-19 della durata di 20 ore, in linea con quello che è il programma previsto dalla normativa, contiene un accenno alla microbiologia per conoscere il virus SARS-Cov-2 e le sue principali modalità di trasmissione. Si entra poi nel dettaglio dei sistemi di prevenzione e protezione da adottare sui luoghi di lavoro, i modelli comportamentali da applicare e altre norme e procedure anticontagio.

Il corso si svolge online sulla piattaforma e-learning ICOTEA dove, al termine, sarà richiesto di svolgere un test finale e un esame orale con il docente sulla piattaforma ZOOM. Al termine del percorso formativo, solo dopo aver verificato i report di accesso e la presenza di tutti gli adempimenti richiesti, ICOTEA rilascerà l’attestato finale.

Se si vuole scongiurare un altro lockdown, è bene che tutti i professionisti e lavoratori siano adeguatamente formati e informati e si attengano pedissequamente alle nuove disposizioni.

ICOTEA è un Istituto qualificato nel campo della Formazione, accreditato dal MIUR (Ministero dell’Istruzione, dell’Università e delle Ricerche), con Decreto del 23/09/2013 GU n. 242 del 15/10/2013; Decreto n. AOODGPER: 6833 del 19/09/2012; Decreto n. 474/668 del 31/10/2006.

Con 319 corsi, vanta un’ampia offerta formativa che copre diversi settori, tra cui quello dedicato alla formazione dei professionisti. La piattaforma e-learning, attiva 24 ore su 24 e 7 giorni su 7, permette poi allo studente organizzare lo studio come meglio crede.

