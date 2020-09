Concorso Comune Roma 2020, ancora pochi giorni per candidarsi: cosa sapere per fare domanda

Ultimi giorni per partecipare al Concorso Comune Roma per 1512 posti: il 21 Settembre si chiude la procedura telematica che consente la ricezione delle domande.

in totale i posti sono 1.512, così suddivisi:

1.050 in categoria C e posizione economica C1 (accessibile a diplomati);

in categoria C e posizione economica C1 (accessibile a diplomati); 420 in categoria D e posizione economica D1 (per laureati);

in categoria D e posizione economica D1 (per laureati); 42 per i ruoli di dirigente amministrativo e tecnico (per laureati).

Possono partecipare sia diplomati che laureati, purchè in possesso di tutti i requisiti indicati nei bandi entro la data di chiusura delle iscrizioni.

In questo articolo vediamo quali elementi bisogna considerare per compilare correttamente la domanda.

Domanda Concorso Comune Roma 2020: come iscriversi

Per presentare la domanda di partecipazione al Concorso Roma Capitale 2020 i candidati devono compilare il modulo online presente su “StepOne 2019”, all’indirizzo internet https://ripam.cloud, fino al 21 Settembre.

La piattaforma richiede l’autenticazione con il Sistema pubblico di identità digitale (SPID) e l’inserimento di un indirizzo di Posta Elettronica Certificata (PEC).

SPID: cos’è e come fare richiesta

Nei bandi e nella guida alla compilazione ci sono istruzioni per la registrazione e per l’iscrizione al Concorso Roma, con tutti gli step da seguire per trasmettere correttamente la domanda.

E’obbligatorio l’uso della PEC?

Si, in aggiunta all’e-mail deve essere inserita una PEC intestata al candidato.

La domanda può essere modificata dopo l’invio?

Si, la domanda può essere modificata e integrata più volte purchè entro la data di scadenza del bando.

Domanda Concorso Comune Roma 2020: pagamento bollettino

La partecipazione al Concorso Roma Capitale non è gratuita: deve essere versato il contributo del valore di 10,33.

Può essere pagato con il bollettino postale precompilato, scaricabile nella prima pagina del form di candidatura, o seguendo la procedura online.

E’ previsto il rimborso della quota in caso di mancata partecipazione?

No, il contributo di ammissione non è rimborsabile.

Domanda Concorso Comune Roma 2020: verifica ricezione

L’iscrizione al Concorso Roma è effettuata correttamente se, al termine della compilazione, il candidato riceve una mail con la ricevuta.

In caso di ulteriori dubbi, consulta le FAQ del Ripam.

