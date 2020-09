Accesso uffici e servizi Agenzia entrate: le nuove modalità attive dal 15 settembre

Continuano le regole anti-covid di accesso agli uffici e ai servizi dell’Agenzia delle entrate. Dallo scorso 15 settembre, la modalità di accesso agli uffici dell’Agenzia cambia. Il canale di comunicazione principale resta quello online. Si potrà prenotare un appuntamento solo per le pratiche che non possono essere sbrigate e risolte via web.

Si tratta in realtà di un banco di prova, utilizzato oggi dall’Ente per poi andare a sostituire in pianta stabile il tradizionale servizio di accesso, per evitare assembramenti, code e migliorare oggi e in futuro la qualità dei servizi offerti ai contribuenti e alle contribuenti italiane.

Come funziona questo nuovo sistema di accesso attivato dal 15 settembre? Innanzitutto è possibile prenotare appuntamenti sempre H24. Inoltre molti servizi saranno erogati solo online. In questo articolo forniamo in dettaglio tutti i chiarimenti sulle nuove modalità di accesso agli uffici dell’Agenzia entrate.

Ecco le risposte punto per punto.

Accesso uffici Agenzia entrate: prenotazioni h24

Gli appuntamenti per l’erogazione di un servizio o di una richiesta da parte del contribuente possono essere presi sempre, h24 in tutte le ore del giorno e della notte.

Come fare per prenotare un appuntamento? Lo si può fare dal sito web, dall’app dedicata e via telefono.

SITO WEB

Dal sito dell’Agenzia, nella sezione “Contatti e Assistenza” –“Assistenza fiscale” – “Elimina code online” tramite il servizio “web ticket”, si può prenotare un ticket da utilizzare nell’arco della stessa giornata, “staccando” un biglietto direttamente dal proprio pc o smartphone.

Per ottenere la prenotazione presso l’ufficio desiderato è sufficiente cliccare su “prenota il ticket”.

APP

Attraverso l’app mobile “AgenziaEntrate” è possibile stabilire un collegamento con il call center dell’Agenzia tramite il numero dedicato mobile.

TELEFONO

Resta sempre la possibilità di prenotare un appuntamento semplicemente telefonando. Tutti i contribuenti possono utilizzare l’agenda Cup (Centro unico di prenotazione) per programmare appuntamenti con l’Agenzia.

Basta chiamare il numero verde 800.90.96.96 oppure, da telefono cellulare, lo 0696668907, scegliendo l’opzione 3. I numeri sono attivi 24 ore su 24. Prenotando si potrà scegliere sia il servizio di cui si vuole usufruire sia l’ufficio in cui recarsi. Ovviamente si sceglierà anche giorno e ora.

Accesso uffici Agenzia delle entrate: senza appuntamento solo per urgenze

L’Agenzia accoglierà comunque la presentazione di documenti e pratiche strettamente urgenti, senza aver preventivamente fissato appuntamenti per la loro consegna.

Accesso uffici Agenzia entrate: servizi “agili” via Pec o email

Sono anche attivi i servizi che possono essere ottenuti senza bisogno di andare in ufficio: i servizi “agili”, per i quali è sufficiente l’invio di una richiesta via e-mail o Pec, allegando la documentazione necessaria. In questo modo è possibile richiedere (e ricevere):

il rilascio di un certificato,

il codice fiscale/tessera sanitaria,

un rimborso,

o la registrazione di un contratto.

Accesso servizi Agenzia entrate: il sito web

I contribuenti, senza recarsi in ufficio, possono anche utilizzare i canali telematici disponibili sul sito dell’Agenzia, dove sono presenti molti servizi gratuiti fruibili senza registrazione. Per altri occorre, invece, essere in possesso del codice Pin, che può essere richiesto online o attraverso l’app delle Entrate.

Oltre che con le credenziali dell’Agenzia è possibile accedere ai servizi online dell’area riservata tramite Spid, il Sistema pubblico dell’Identità digitale, o tramite Carta nazionale dei servizi (Cns).

L’assistenza telefonica dell’Agenzia entrate

Per le informazioni fiscali generali e sui servizi telematici è possibile contattare gli operatori telefonici dell’Agenzia delle entrate. Lo si potrà fare dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 17 e il sabato dalle 9 alle 13.

In questo caso i numeri da contattare sono i seguenti:

800.90.96.96 (da telefono fisso), numero verde gratuito (per informazioni su materie catastali è attivo dal lunedì al venerdì dalle 9 alle 13, con esclusione delle festività nazionali, ed è disponibile per gli utenti che chiamano da un distretto telefonico delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Marche, Molise, Piemonte, Puglia, Sardegna, Sicilia, Toscana, Veneto, e Umbria e della provincia di Trento. Il servizio è attualmente in fase sperimentale)

0696668907 (da cellulare), con costo della chiamata variabile in base al piano tariffario applicato dal proprio gestore

0039.06.96668933, per chiamate dall’estero (il costo è a carico del chiamante).

Accesso uffici Agenzia entrate: prenotare una telefonata

E’ possibile poi prenotare una richiamata per essere ricontattati nella giornata e nella fascia oraria scelta. A questo si aggiunge anche un servizio Sms che permette di richiedere semplici informazioni fiscali e riceverle sul cellulare inviando un Sms al numero 339.9942645.

(Fonte FiscoOggi.it)







© RIPRODUZIONE RISERVATA