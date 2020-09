Concorso Agenzia Dogane 2020 per 1266 posti, bandi in arrivo: profili, tempistiche e programmi di studio

In arrivo due bandi di Concorso Agenzia Dogane 2020 per un totale di 1.266 nuove assunzioni così suddivise:

Autorizzati dal Governo lo scorso anno con il decreto fiscale collegato alla Legge di Bilancio, saranno pubblicati nei prossimi giorni in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami.

L’obiettivo dell’Agenzia è assumere i vincitori del presente concorso entro il 2021. In primis si parte con la preselettiva entro la Vigilia di Natale. A seguire, nella prima metà del 2021, le prove scritte e orali.

Nei prossimi paragrafi parliamo di: profili professionali, come fare domanda e prove che i candidati dovranno affrontare.

Come indicato a inizio articolo, il Concorso Agenzia Dogane 2020 prevede un potenziamento dell’organico e l’inserimento di nuove figure professionali per gestire l’incremento delle attività, conseguenza dell’emergenza sanitaria da Coronavirus.

I posti disponibili sono in totale 1.266, da assegnare a 460 diplomati e 766 laureati. Vediamo nel dettaglio quali profili professionali sono ricercati:

Per fare domanda al Concorso Agenzia Dogane bisogna attendere la pubblicazione del bando in Gazzetta Ufficiale.

L’uscita è imminente, quindi a breve aggiorneremo l’articolo con le modalità per partecipare.

Nei Concorsi Agenzia Dogane 2019 le iscrizioni venivano gestite telematicamente, quindi è probabile che venga replicata la stessa procedura.

La selezione potrebbe consistere in:

Viste le nuove modalità concorsuali, impostate per semplificare e velocizzare le procedure, le prove potrebbero svolgersi con l’ausilio di dispositivi informatici e presso sedi decentrate.

Attendiamo la pubblicazione dei 2 bandi Concorso Agenzia Dogane per confermare quanto detto.

