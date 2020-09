Concorsi Regione Lombardia, bandi per specialisti e assistenti area tecnica: pubblicato il calendario prove

La Giunta regionale lombarda ha varato due bandi per l’assunzione di personale non dirigenziale di area tecnica a tempo pieno e indeterminato con Concorsi Regione Lombardia.

Le procedure attivate mirano alla selezione di:

58 Assistenti Area Tecnica , categoria C ( vai al bando );

, categoria C ( ); 31 Specialisti Area Tecnica, categoria D (vai al bando).

I vincitori del Concorso per laureati e del Concorso per diplomati verranno destinati agli Uffici della Giunta regionale di Milano o in una delle sedi territoriali di Monza, Brescia, Bergamo, Cremona, Mantova, Lecco, Legnano, Varese, Como, Pavia, Lodi e Sondrio.

La prova preselettiva per assistenti è fissata al 5 Ottobre, mentre la prova scritta per specialisti l’8 Ottobre. Nei prossimi paragrafi vediamo assieme tutte le informazioni sulle prove.

Concorsi Regione Lombardia: requisiti

Ai concorsi pubblici area tecnica della Regione Lombardia possono partecipare i candidati in possesso dei requisiti generali, richiesti per tutte le procedure, e dei requisiti specifici per ruolo e categoria di inserimento. Sono:

cittadinanza italiana o possesso dei requisiti di cui all’art 38 del D-Lgs 165/2001;

o possesso dei requisiti di cui all’art 38 del D-Lgs 165/2001; maggiore età;

adeguato titolo di studio (diploma o laurea negli indirizzi richiesti dai bandi);

(diploma o laurea negli indirizzi richiesti dai bandi); godimento dei diritti civili e politici negli Stati di appartenenza o provenienza;

negli Stati di appartenenza o provenienza; non essere stati esclusi dall’ elettorato politico attivo ;

; non aver riportato condanne penali che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego presso una Pubblica Amministrazione;

penali che impediscano la costituzione del rapporto d’impiego presso una Pubblica Amministrazione; non essere stati destituiti, dispensati o licenziati dall’impiego presso una Pubblica Amministrazione per persistente insufficiente rendimento o per motivi disciplinari, ovvero non essere stati dichiarati decaduti a seguito della produzione di documenti falsi o viziati da invalidità non sanabile;

idoneità fisica all’impiego e alle mansioni;

all’impiego e alle mansioni; essere in regola con gli obblighi di leva;

esclusivamente per i beneficiari delle riserve, essere nelle condizioni di cui all’art. 7 dei bandi.

Concorsi Regione Lombardia: invio domanda

La piattaforma www.bandi.servizirl.it, necessaria per l’invio della candidatura, è attiva dalle ore 10 del 2 Marzo 2020 fino alle ore 12 del 5 Maggio 2020.

La proroga della scadenza è stata fissata con apposito avviso in Gazzetta Ufficiale.

Nei bandi sono riportate le procedure per la registrazione, per l’inoltro dell’istanza di ammissione e dei documenti necessari.

L’iscrizione si considera completata con il versamento del contributo di segreteria dell’ammontare di 10 euro.

Concorsi Regione Lombardia: prove

I candidati devono superare una serie di prove, a seconda che concorrano per un posto di Assistente o Specialista. Riassumiamo l’iter in questa tabella:

31 Specialisti Area Tecnica 58 Assistenti Area Tecnica prova preselettiva , attivata con la ricezione di almeno 200 domande, con quesiti a risposta multipla di tipo logico/deduttivo/numerico e/o sulle materie;

, attivata con la ricezione di almeno 200 domande, con quesiti a risposta multipla di tipo logico/deduttivo/numerico e/o sulle materie; prova scritta , con test a risposta multipla sulle materie a bando e/o redazione di un elaborato;

, con test a risposta multipla sulle materie a bando e/o redazione di un elaborato; prova orale, un colloquio sulle materie oggetto della prova scritta, lingua inglese e sistemi informatici più diffusi. prova preselettiva , attivata con almeno 300 domande e consistente in un test a risposta multipla di tipo logico/deduttivo/numerico e/o sulle materie ad esame;

, attivata con almeno 300 domande e consistente in un test a risposta multipla di tipo logico/deduttivo/numerico e/o sulle materie ad esame; prova scritta , con quesiti a risposta sintetica e/o redazione di un elaborato;

, con quesiti a risposta sintetica e/o redazione di un elaborato; prova orale, un colloquio sulle materie della prova scritta, lingua inglese e principali applicazioni informatiche.

Dopo una serie di rinvii, è stato pubblicato l’avviso con il calendario delle prove del Concorso Lombardia per tecnici.

La prova preselettiva per 58 assistenti area tecnica si svolge il 5 ottobre 2020, ore 9, presso il Parco Esposizioni di Novegro Via Novegro – Segrate (MI) (qui la comunicazione).

La procedura di selezione per 31 specialisti area tecnica invece non prevede l’attivazione della preselettiva, in quanto le domande pervenute sono inferiori a 200. La prova scritta si svolge l’8 Ottobre 2020 alle ore 9, presso la sede di Selexi S.r.l. – via Gerolamo Vida, 11 – Milano (qui la comunicazione).

Concorsi Regione Lombardia: cosa studiare

Per affrontare il Concorso Regione Lombardia tecnici consigliamo:

