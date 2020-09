Concorso CNR 2020, 110 funzionari amministrativi: chi può partecipare, domanda e selezione

Nella Gazzetta Ufficiale n.4a Serie Speciale – Concorsi ed Esami n. 68 del 1-9-2020 è stato dato avviso dell’avviamento del Concorso CNR 2020 per funzionari amministrativi.

In totale i posti a disposizione al Consiglio Nazionale delle Ricerche sono 110, a tempo pieno e indeterminato. La candidatura deve essere trasmessa entro il 1 Ottobre solo da soggetti in possesso di laurea.

In questo articolo puoi scoprire come partecipare e cosa studiare per la selezione.

Concorso CNR 2020: bando, posti e mansioni

Il bando prevede l’assunzione con contratto a tempo pieno e indeterminato di 110 unità di personale con profilo “Funzionario di Amministrazione”, V livello, presso le strutture del Consiglio Nazionale delle Ricerche.

SCARICA IL BANDO

Il numero effettivo dei posti verrà determinato successivamente all’esito della procedura di mobilità obbligatoria ex art. 34 bis del D.Lgs. 165/2001.

La sede di servizio verrà stabilita prima della stipula del contratto, in base all’ordine di graduatoria.

Le funzioni che i nuovi assunti dovranno svolgere saranno:

supporto specialistico giuridico-amministrativo e contabile per la redazione di atti, provvedimenti amministrativi, bandi di selezione, bandi di gara e contratti, nonché per la gestione e rendicontazione dei progetti di ricerca nazionali, europei e internazionali;

studio e consulenza in materia di personale e procedure ad evidenza pubblica.

Concorso CNR 2020: requisiti di accesso e bando

Gli interessati possono partecipare se maggiorenni e in possesso di un valido titolo di cittadinanza (italiana, di un Paese dell’Unione Europea o Paese Terzo accompagnata da adeguato titolo di soggiorno).

Per quanto riguarda i titoli di studio, sono ammessi:

Laurea Triennale (L);

Diploma di laurea (DL);

Laurea specialistica (LS);

Laurea magistrale (LM);

Laurea conseguita all’estero con apposito provvedimento di riconoscimento.

Tutti i requisiti devono essere posseduti entro il termine ultimo per l’invio della domanda.

Concorso CNR 2020: quando e come fare domanda

La domanda di partecipazione deve essere compilata e trasmessa telematicamente con il portale selezionionline.cnr.it, previa registrazione. Non sono ammesse altre modalità.

Il termine ultimo per l’invio è fissato al 1 Ottobre 2020.

Concorso CNR 2020: prove e programmi La selezione prevede una prova preselettiva, consistente in un test con quesiti a risposta multipla di tipo attitudinale e logico-matematico, oltre che sulle materie indicate. A seguire gli idonei dovranno affrontare due prove scritte e una prova orale, finalizzate a verificare le conoscenze delle seguenti materie: Diritto Amministrativo;

Diritto Civile con particolare riferimento alle obbligazioni ed ai contratti;

Normativa in materia di rapporto di lavoro pubblico;

Normativa in materia di trattamento dei dati personali;

Normativa in materia di trasparenza e anticorruzione;

Contabilità degli Enti Pubblici non Economici;

Normativa fiscale e tributaria;

Gestione e rendicontazione di progetti di ricerca nazionali, europei ed internazionali;

Gestione dei fondi strutturali;

